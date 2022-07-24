Доброго вечора, ми з України! Коли можна буде придбати нову марку від Укрпошти, на якій трактор тягне танк

Укрпошта продемонструвала нову марку — Доброго вечора, ми з України. Переможною стала ілюстрація, на якій трактор тягне ворожий танк.

В Укрпошті повідомили, що придбати марку можна буде з 28 липня. Тираж нової марки — п’ять млн екземплярів, проте будуть обмеження на продаж. А також буде випущено тематичний мерч.

Нагадаємо, що нову марку обирали серед 1500 робіт: серед п’яти найкращих варіантів українці обирали один у застосунку Дія та соціальних мережах Укрпошти.

Доброго вечора, ми з України — перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обирали українці.

Про війну в Україні розповідають не тільки за допомогою поштових марок. Український інститут за підтримки USAID створив проект Листівки з України / Postcards from Ukraine, щоб розповісти світові, яку шкоду українській культурі та історії завдають російські окупанти.

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