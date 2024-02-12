Потяг Чоп-Прага: коли запустять і що входитиме у ціну квитка

Кількість українців за кордоном суттєво збільшилася через початок повномасштабного вторгнення, тож для багатьох і донині залишається проблемою логістика між Україною та іншим країнами. На заміну авіасполученню перевагу отримали потяги, а тепер стало відомо про запуск потягу Чоп-Прага, який реалізовують Укрзалізниця спільно з чеським залізничним оператором RegioJet.

Що відомо про потяг Чоп-Прага, скільки коштуватиме квиток та коли почне курсувати — розповідаємо далі.

Коли запустять потяг Чоп-Прага

Сполучення між Чехією та Україною було дуже очікуваним. Раніше повідомлялося, що прямі рейси до Чопа будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 — сидячих.

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В коментарі Інтерфакс-Україна голова правління Укрзалізниці Євген Лященко заявив, що уже незабаром курсувати почне потяг Чоп-Прага. Це станеться завдяки укладанню договору між УЗ та чеським залізничним оператором RegioJet.

З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп — Прага почне курсувати в березні, — повідомив Олег Лященко.

Власник RegioJet Радим Янчура уточнив у коментарі Інтерфакс-Україна, що чеський залізничний оператор RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме Укрзалізниці плату за доступ до інфраструктури.

Як купити квиток на потяг Чоп-Прага

Квитки на новий потяг ще не можна придбати. Про це, ймовірно, заявлять уже під час запуску сполучення.

Ціна квитка на потяг Чоп-Прага та що входить у сервіс

За інформацією, загальний час подорожі Чоп-Прага триватиме 13 год 30 хв. Квиток може коштувати близько €25.

Радим Янчура також додав, що у вартість входитиме безплатна вода, кава, доступ до Wi-Fi, також пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Це не єдиний рейс з України за кордон, який доступний українцям зараз. Раніше ми розповідали, як дістатися Австрії з України без пересадок: читай про це у матеріалі.

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