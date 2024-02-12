Романтичний Потяг до тебе від УЗ: коли та як купити квиток

День закоханих 14 лютого — особливий день для українських пар та сімей, які через повномасштабну війну в Україні не мають змоги зустрічати спільно ранки та проводити романтичні вечори. Однак Укрзалізниця дарує таку можливість українцям у кількох містах нашої країни — цього року УЗ знову запустить Потяг до тебе.

У яких містах курсуватиме романтичний експрес Потяг до тебе, в які дні та хто матиме право на безкоштовний проїзд — розповідаємо далі у матеріалі.

Потяг до тебе 2024: що відомо

Як і минулого року, у 2024 Укрзалізниця спільно з Mastercard знову запустить романтичний Потяг до тебе.

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— Романтичний експрес повертається до Дня Закоханих та Дня Єднання в оновленому вигляді — цього разу не тільки у Києві, але й у Львові, — повідомили у Telegram УЗ.

Відомо, що курсуватиме потяг 14, 16 та 18 лютого 2024 року.

За повідомленням, половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, аби наші захисники змогли провести час зі своїми коханими.

Подорож Києвом та Львовом триватиме більш як дві години, потяг вирушить і прибуде на Центральний вокзал.

У Львові відправлення буде о 18:55, у Києві — о 19:10.

Потяг до тебе: де купити квиток і що входить у вартість

Відомо, що пасажири романтичного експреса насолодяться романтичною подорожжю у паротягові, в комфортному купе на двох. Їх супроводжуватиме романтична музика, а також вони матимуть можливість замовити вечерю за індивідуальним посиланням від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість, залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

У ціну квитка не входить вартість вечері.

Купити квиток на Потяг до тебе можна у застосунку УЗ за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

Продаж відкриється о 17:00 виключно в застосунку Укрзалізниці.

Також в Укрзалізниці повідомили, що пасажири зможуть сфотографуватися на фоні ретро-потяга, а також до колаборації долучився український поет Сергій Жадан.

— У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Посадка та висадка під час тривоги — через підземні переходи у Києві та обхідними сходами у Львові, — повідомляється в Укрзалізниці.

Якщо подорожі потягом не для тебе, тоді читай наш інший матеріал, де ми дібрали, куди піти у Львові 14 лютого.

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