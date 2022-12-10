З днем Святого Миколая! Гарні привітання в картинках, віршах і прозі для найрідніших

День Святого Миколая — одне з найчарівніших свят як для дітей, так і дорослих, бо асоціюється з дивами, казкою і довгоочікуваним снігом. Вікна підготували для тебе привітання з днем Святого Миколая для найрідніших. Вибирай листівки чи вірші в нашому матеріалі.

Привітання з днем Святого Миколая 2022 у картинках та віршах

У день Святого Миколая я бажаю тобі доброї дороги до успіхів, звершення бажань і сподівань, неймовірного щастя в житті та кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

Вітаю з днем Святого Миколая! Нехай серце відкриється для справжнього дива, а душу покинуть усі печалі. Нехай сьогодні буде день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, приємних миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

Зараз також дивляться

Нехай Святий Миколай завжди йде поруч з тобою у житті. Нехай він вбереже тебе від поганого, покаже істинний шлях і благословить на добру дорогу. Якщо твої думки будуть чистими і в серці ти нестимеш тільки добро і любов, то святий покровитель зробить твій життєвий шлях світлим, радісним і завжди безнапасним. З великим святом Святого Миколая!

З днем Миколая привітаю,

Здійснення бажання побажаю.

Щоб домівку Янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

У день Святого Миколая

Хай щастя в дім твій завітає,

Хай принесе дарунків море,

Веселощі й яскраві зорі.

Хай буде все в цей день казково,

І настрій буде хай чудовим.

Краси бажаю, розмаїття,

Добра й здоров’я на століття!

З днем Святого Миколая: привітання в картинках

Ми зберегли для тебе ці картинки за посиланням. Тож ти можеш їх завантажити і розіслати рідним та друзям.

Раніше ми розповідали про цікаві ідеї подарунків для дівчинки на Новий рік.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!