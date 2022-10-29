Наймістичніший день у році: привітання з Halloween 2022

У всьому світі незабаром відзначатимуть свято Гелловін. Воно настане у ніч із 31 жовтня на 1 листопада.
Уже зараз багато людей вибирають оригінальні костюми на свято, вирізають гарбузи та купують атмосферні свічки.
Читай ідеї незвичайних привітань на Гелловін для друзів, колег та однокласників — у матеріалі.
Колись вважалося, що саме цього дня духи приходять у світ живих людей, і роблять усе, що мріяли весь минулий рік. Всі традиції на Геловін — про пов’язані з містикою.
Багато хто цього дня вбирається у тематичні костюми.
Найпопулярніші образи — відьом, вампірів, різноманітних героїв із нових та старих фільмів.
Безліч людей на Гелловін наносять грим на обличчя, дивляться жахіття, розповідають страшні історії та відвідують вечірки.
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З Гелловіном! Бажаю тобі страшно гарного та щасливого життя. Щоб адреналін з’являвся тільки від приємних та дивовижних зустрічей! Щоб до мозку кісток у тебе були чудові та радісні почуття, емоції, відчуття. Нехай усе містичне цієї ночі веселиться, а ти всім серцем вір у добро, світло і мир, всупереч усім можливим забобонам!
Зі святом! Бажаю, щоб у твоєму житті були веселі та захопливі моменти, у яких не буде місця страхам, втратам, прикростям та бідам. Нехай кожну твою дорогу перебігають лише білі коти, а в житті буде лише одне павутиння — щастя!
З Гелловіном! Бажаю, щоб кожен день у тебе захоплювало дух тільки від добрих та цікавих моментів, а не моторошних! Щоб свято було веселим, друзі радісними, а рідні — завжди в безпеці!
Бажаю, щоб усі відьми та страшні подонки завжди обходили тебе стороною! Щоб у будинку завжди була атмосфера свята, тепла та затишку! Щоб кожен твій день був яскравим та насиченим, незважаючи на погоду!
У це свято хочу побажати тобі миру, кохання, а темряви — лише у твоїх улюблених фільмах жахів! Щоб усі смерті були лише у фанфіках, а добро і світло — у реальному житті! Вітаю!
Щоб кров твоя кипіла в жилах,
Щоб це лиш в фільмах, а в житті — мило,
І у свічках був весь будинок,
А ти — яскравий і щасливий!
Ось кров стікає за сюжетом,
А тут — жахаючі сирени,
Щоб це було лиш на екрані,
А у житті — по барабану.
Нехай атмосфера Гелловіну,
Завжди і скрізь, тебе манила,
Щоб були гроші мир і світло,
А всі проблеми зникли з вітром!
А поки ти запалюєш свічки і запасаєшся гарбузами, читайте матеріал про те, як зекономити на опаленні взимку.
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