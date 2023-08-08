Нехай життя буде солодким! Привітання з Медовим Спасом 2023 у картинках

Одними з головних церковних свят серпня є три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. Найпершим відзначають Медовий Спас, цього року свято припало на 14 серпня (1 серпня за новоюліанським календарем).

Перший Спас називають Медовим, адже раніше люди у цей час збирали мед. Проте їли його тільки після освячення в церкві. Інша назва свята — Маковія, оскільки на полях уже дозрівав мак.

За традиціями свята, треба пекти коржики з маком та їсти їх з медом. У церкві освячують мед, мак, польові квіти, які потім стають оберегом.

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Цього дня на пасіку приходили діти, й усіх охочих пригощали свіжим медом. Існує ще третя назва свята — Мокрий Спас, тож слід бути обережними на воді в цей день.

На Медовий Спас заведено бути добрим до інших та бажати усім щастя й хорошої долі. Якщо бути добрим до людей, тобі це повернеться устократ. Тож люди вітали одне одного зі щирими намірами та пригощали пиріжками, коржиками й медом.

Вікна підготували для тебе яскраві привітання з Медовим Спасом у картинках.











Раніше ми розповідали, які ще чекають церковні свята у серпні 2023.

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