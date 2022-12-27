З Новим роком 2023! Яскраві привітання в картинках, прозі й віршах для найрідніших

На Новий рік українці мають лише одне бажання на всіх. Наш народ зустріне це свято в різних умовах, але ми маємо ділитись один з одним щирими емоціями й теплом.

Привітай найрідніших із Новим роком 2023! Вікна підготували для тебе щемливі й гарні привітання, а ще листівки, які ти можеш надіслати друзям та родичам.

Привітання з Новим роком 2023 у віршах та картинках

Новий рік 2023 точно здійснить найзаповітніше бажання всього українського народу і цивілізованого світу — перемогу України у війні. Якщо ти відмовився(-лась) від пишного святкування, не забувай про привітання інших, адже свято в нас одне на всіх, як і мрія.

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У матеріалі ти знайдеш душевні привітання з Новим роком у віршах, прозі й картинках. Обирай те, яке сподобалось найбільше, та ділися з рідними теплом і підтримкою на свята.

З Новим роком 2023! Привітання у віршах

Дай Боже вам любові і тепла,

Добра в сім’ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваші справи процвітають,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно вас вітаєм!

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних цукерок у подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

Знов прийшло чарівне свято,

Я всім хочу побажати

І любові, і тепла,

Мрія щоб в житті була!

Посміхайтеся, радійте,

Від кохання шаленійте,

Адже Новий рік — це чудо,

Зі святом, рідні, добрі люди!

Привітання з Новим роком у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю миру, домашнього затишку, гарного настрою, здійснення мрій, надій, достатку, щирої радості та міцного кохання. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато радісних зустрічей, веселощів, приємних подорожей. І нехай серце наповнюється щастям!

Вітаємо вас із Новим роком 2023! Бажаємо перемоги та успіхів, приємних сюрпризів, а ще — веселощів, щирості, міцного здоров’я і добра!

З прийдешнім Новим роком! Нехай життя іскриться, як келих дорогого шампанського. Нехай здоров’я буде міцним, а перемога швидкою. Бажаю тобі у 2023-му багато грошей, родинного тепла і затишку в душі. Добробуту та щастя в Новому році!

З Новим роком 2023: привітання в картинках

Вікна-новини підготували для тебе гарні й святкові картинки-привітання з Новим роком 2023! Ти можеш завантажити їх за цим посиланням та розіслати друзям і рідним.











Раніше ми розповідали про вірші для дітей на Новий рік 2023.

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