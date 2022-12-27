З Новим роком 2023! Яскраві привітання в картинках, прозі й віршах для найрідніших

На Новий рік українці мають лише одне бажання на всіх. Наш народ зустріне це свято в різних умовах, але ми маємо ділитись один з одним щирими емоціями й теплом.
Привітай найрідніших із Новим роком 2023! Вікна підготували для тебе щемливі й гарні привітання, а ще листівки, які ти можеш надіслати друзям та родичам.
Новий рік 2023 точно здійснить найзаповітніше бажання всього українського народу і цивілізованого світу — перемогу України у війні. Якщо ти відмовився(-лась) від пишного святкування, не забувай про привітання інших, адже свято в нас одне на всіх, як і мрія.
У матеріалі ти знайдеш душевні привітання з Новим роком у віршах, прозі й картинках. Обирай те, яке сподобалось найбільше, та ділися з рідними теплом і підтримкою на свята.
Дай Боже вам любові і тепла,Добра в сім’ї і затишку в оселі,Щоб щастя світла музика теклаВ різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,Хай ваші справи процвітають,З чудовим святом, радості і мрійМи щиро і сердечно вас вітаєм!
З Новим роком, з щастям новим!Хай веселим, та чудовимБуде рік, що наступає,Негаразди всі минають,Радість буде в домі й свято,Та й гостинчиків багато,Смачних цукерок у подолі,Подаруночків від долі,Незабутніх вражень більше,Світлих радостей частіше!
Знов прийшло чарівне свято,Я всім хочу побажатиІ любові, і тепла,Мрія щоб в житті була!
Посміхайтеся, радійте,Від кохання шаленійте,Адже Новий рік — це чудо,Зі святом, рідні, добрі люди!
Вікна-новини підготували для тебе гарні й святкові картинки-привітання з Новим роком 2023! Ти можеш завантажити їх за цим посиланням та розіслати друзям і рідним.
Раніше ми розповідали про вірші для дітей на Новий рік 2023.
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