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Миру і злагоди — привітання з Яблучним Спасом у картинках та віршах

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 18 Серпня 2022, 11:30
Привітання з Яблучним Спасом: вірші, проза і картинки
Фото: Unsplash

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