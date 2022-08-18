Миру і злагоди — привітання з Яблучним Спасом у картинках та віршах

Яблучний Спас — другий із трьох щорічних Спасів. Ці три свята символізують кінець літа та підготовку до зими. Яблучний Спас цьогоріч припав на 19 серпня.

Встигни привітати рідних та друзів листівками та віршами, які редакція Вікон підготувала для тебе.

Привітання зі Спасом у віршах

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має.

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

Читати на тему Приносить холоди та осінь: святкування та прикмети на Яблучний Спас Дивись у нашому матеріалі традиції святкування та прикмети в день Яблучного Спасу.

Привітання з Яблучним Спасом у картинках

Ми підготували для тебе вітальні листівки зі Спасом, які ти можеш завантажити в гарній якості за цим посиланням.











Привітання з Яблучним Спасом у прозі

Вітаю тебе зі славним святом Яблучного Спасу! Бажаю мирного неба та ароматних яблук! Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям.

Вітаю зі святом Преображення Господнього. В Яблуневий Спас я бажаю тобі кожен день вдихати чудовий аромат життя, ніби ти живеш у яблуневому саду, бажаю миру, здоров’я, достатку і любові.

У цей світлий і радісний день Преображення Господнього бажаємо миру в кожному будинку, щастя в кожній родині, гармонії в кожному серці! Як літо сьогодні переходить у щедру осінь, так нехай усі ваші починання і справи приносять плоди, мрії почнуть здійснюватись і щастя увійде у ваше життя сонячним світлом!

Раніше ми розповідали, коли відзначають Спаси 2022 та які традиції їх святкування.

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