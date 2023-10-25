Ти ще встигаєш виграти мрію! Як зареєструватися на Green Card 2025 — важливі правила участі

Якщо твоя найбільша мрія — потрапити до США або навіть жити там, щороку ти можеш виграти таку можливість за досить простих умов. На початку жовтня розпочалася реєстрація на Green Card 2025 — візу, що дає право жити та працювати, отримати громадянство тощо.

Читай, як отримати Green Card 2025 — про реєстрацію та важливі правила.

Реєстрація на Green Card 2025

На 2025 рік для програми виділили 55 тис. віз. Участь у лотереї безкоштовна. Реєстрація на Green Card 2025 розпочалася 4 жовтня 2023 року о 12:00 та триватиме до 7 листопада 2023 року 12:00.

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Щоб зареєструватися на Грін-карту, потрібно пройти реєстрацію на офіційному сайті в електронному вигляді. Заява має бути правильно заповнена, вкажи персональні дані, інформацію про родину, додай відповідні фото та контакти.

Важливо, що фото учасників розіграшу карт мають бути свіжими, періодом до півроку. Також серед вимог є фото чоловіка/дружини та дітей, якщо вони є. Подавати слід одну заяву від однієї особи, бажано не в останній день, адже сервери можуть бути перевантажені.

Після правильно зареєстрованої заяви на екрані з’явиться ім’я та унікальний номер-підтвердження. Ці дані потрібно зберегти. Результати лотереї Green Card 2025 можна буде дізнатися з 4 травня 2024 року на тому ж сайті, де відбулася реєстрація.

Переможців не сповіщають, тому про результати слід дізнаватися самостійно. Перевірка статусу триватиме до 30 вересня 2025 року.

Що таке Green Card

Green Card — документ, який дає можливість постійного проживання у США без громадянства та на законних підставах. Її видають на необмежений термін тим, хто не має громадянства США. Грін-карта має вигляд пластикової картки та є візою.

За цим документом можна навчатися, працювати та жити у США. Також Грін-карта дає можливість отримувати пенсію у США, якщо ти матимеш стаж 10 років у цій країні. Green Card дає право на купівлю нерухомості, подорожі, кредити, страхування, відкриття бізнесу, можливість виїзду зі США на півроку з поверненням.

За п’ять років проживання у країні за такою карткою можна отримати навіть громадянство США. Щороку Державний департамент США проводить лотерею, що називається Програмою диверсифікаційних імміграційних віз.

Тобто виграти таку картку може кожен, адже переможців визначає генератор, а не люди.

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Хто може виграти Green Card 2025

Виграти Грін-карту можуть вихідці з тих країн, які мають історично низький рівень імміграції до США. Україна входить до переліку таких країн. Вимогою до учасників є здобуття повної середньої освіти або наявність двох років стажу за спеціальністю за останні п’ять років.

Тобто подаватися на грін-карту можуть повнолітні люди. Інших вікових обмежень немає. У випадку, якщо ти виграєш Green card, тобі доведеться сплатити консульський збір за обробку документів та отримання диверсифікаційної візи — близько $400.

Відмовити після виграшу можуть тим, хто: має важкі проблеми зі здоров’ям, фігурантам злочинів, був депортованим, нелегально жив у США.

Як виграти Green Card

Є кілька порад, як збільшити шанси на виграш Грін-карти:

Перевір транслітерацію імені та прізвища — це поширена помилка. Зроби якісне фото, майже третина кандидатів відсіюється з цієї причини. Врахуй технічні рекомендації, додавай правдиву інформацію. Високий рівень володіння англійською стане перевагою. На співбесіді поясни, чим можеш бути корисним(-ою) США.

Раніше ми розповідали, як отримати громадянство США у 2023 році.

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