Різдвяний піст 2023: коли починається, скільки триватиме, що можна і не можна їсти

У листопаді починається один із найважливіших постів серед вірян — Різдвяний піст. Дати Різдвяного посту відрізняються відповідно до календарів.

Коли починається Різдвяний піст в Україні

Різдвяний піст триває 40 днів:

з 15 листопада по 24 грудня за григоріанським календарем;

з 28 листопада по 6 січня за юліанським календарем.

Також Різдвяний піст називають Пилипівським. Таку назву він отримав у народі на честь Дня святого апостола Пилипа, який відзначають 14 листопада.

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Цей день був останнім, коли люди вживали скоромну їжу перед постом. Пилип проповідував Слово Боже і прославився як цілитель.

Як правильно дотримуватися Різдвяного посту

Цей пост поєднує як фізичну, так і духовну складову. У цей період не можна їсти м’ясні, молочні страви та яйця. Можна щосереди та щоп’ятниці вживати рослинну їжу без олії, а щовівторка та щочетверга — з олією. Щосуботи та щонеділі (крім останніх), на великі свята можна готувати та їсти рибу.

Полегшити піст можна хворим або тим, хто працює на важких роботах, вагітним і мамам, що годують грудьми.

Так само в Різдвяний піст не можна вінчатися, але можна хрестити дітей.

Крім Різдвяного посту, у листопаді є й інші важливі події для вірян. Раніше ми розповідали про церковні свята у листопаді 2023.

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