Розмитнити авто в кілька кліків? Легко! Нові функції Дії, які тобі точно сподобаються

Уряд України підтримав законопроект про розмитнення легкових автомобілів у застосунку Дія. Про це повідомляє Мінцифра у своєму Telegram-каналі.

Чому це рішення важливе

Окрім того, що розмитнення онлайн — набагато зручніший та швидший процес для самих власників авто, цифрова процедура дозволяє максимально усунути людський фактор, а разом з тим і корупцію.

Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Вона має усунути корупцію при розмитненні легкових автомобілів, — зазначають у Мінцифрі.

Крім того, скасування митного збору на початку повномасштабної війни призвело до різкого зростання імпорту легкових автомобілів. Це породило величезні черги на пунктах пропуску західного кордону, які заважали руху критично необхідних товарів та гуманітарної допомоги.

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Тож з 25 квітня кількість пунктів пропуску для безкоштовного ввезення легкових автомобілів знову обмежили.

Розмитнення в Дії має полегшити життя як автомобілістам, так і прикордонникам, а також розвантажити пункти пропуску на кордоні.

А ще законопроект має на меті скасувати оподаткування електрокарів та запровадити меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Як працюватиме розмитнення в Дії

Як пояснюють у Мінцифрі, у застосунку необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. На все це людина витрачатиме приблизно п’ять хвилин.

Після розмитнення державну реєстрацію свого авто можна буде провести також онлайн у кілька кліків. Утім поки що достеменно невідомо, коли саме запрацює нова послуга.

Наразі процедура розмитнення авто має такий вигляд:

митне оформлення на кордоні, у підсумку якого власник отримує митну декларацію та квитанцію МД-1 для внесення грошової застави; отримання сертифіката відповідності в акредитованому центрі в Україні (за потреби); похід до митниці за місцем проживання або тимчасового перебування власника авто; постановка автомобіля на облік у сервісному центрі МВС.

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