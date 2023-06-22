Що брати з собою на море: список важливих речей, про які потрібно пам’ятати

Пляжний відпочинок — один з найпопулярніших видів відпочинку для відпустки. Перед нею краще заздалегідь скласти список, завдяки якому ти не забудеш щось важливе.
Крім води, сонцезахисних окулярів, купальника та рушника, існує ряд речей, які потрібно обов’язково брати на пляжний відпочинок. Що брати з собою на море 2023 — читай у матеріалі.
Для поїздки необхідно скласти у наплічник найосновніше — документи та гроші. Наприклад, не забудь про такі речі:
У наплічнику або сумочці мають бути речі, які завжди під рукою:
Для того, аби слідкувати за своєю чистотою, не забудь:
Все це потрібно класти у валізу або в ручну поклажу (кожен засіб у наплічнику має бути в місткостях до 100 мл).
Найнеобхідніші лікарські засоби:
Якщо ти хочеш активно провести час, читай у нашому матеріалі про місця в Україні, які тобі точно захочеться відвідати!
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами України та світу!