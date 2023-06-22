Що брати з собою на море: список важливих речей, про які потрібно пам’ятати

Пляжний відпочинок — один з найпопулярніших видів відпочинку для відпустки. Перед нею краще заздалегідь скласти список, завдяки якому ти не забудеш щось важливе.

Крім води, сонцезахисних окулярів, купальника та рушника, існує ряд речей, які потрібно обов’язково брати на пляжний відпочинок. Що брати з собою на море 2023 — читай у матеріалі.

Що брати з собою на море: найважливіше

Для поїздки необхідно скласти у наплічник найосновніше — документи та гроші. Наприклад, не забудь про такі речі:

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паспорт, закордонний паспорт, віза (якщо потрібна);

квитки;

страхування;

документи на дитину (якщо ти подорожуєш з дитиною без чоловіка, дозвіл батька та свідоцтво);

гроші в кількох валютах, банківська картка.

Що взяти з собою на море: ручна поклажа

У наплічнику або сумочці мають бути речі, які завжди під рукою:

документи;

гребінець;

книга або журнал;

необхідні ліки;

павербанк;

серветки;

навушники;

зарядні пристрої;

перекус.

Засоби особистої гігієни й косметика

Для того, аби слідкувати за своєю чистотою, не забудь:

гель і шампунь;

креми для рук, обличчя, ніг;

сонцезахисний крем і лосьйон після засмаги;

зубну щітку, пасту;

рушник;

бритву, засоби для гоління.

Все це потрібно класти у валізу або в ручну поклажу (кожен засіб у наплічнику має бути в місткостях до 100 мл).

Що брати на море з ліків

Найнеобхідніші лікарські засоби:

жарознижуючі;

протизастудні;

антисептики: хлоргексидин;

засоби від опіків;

бинти, вата, пластирі;

ліки при отруєнні, активоване вугілля.

Що брати з собою на море з одягу

купальний костюм, плавки;

пляжні сандалі;

рушник;

головний убір;

комплект одягу на кожен день плюс один запасний (футболки, шорти, сукні, легкі костюми, сорочки тощо;

толстовка, довгі штани (якщо стане холодніше);

косметичку зі своєю косметикою.

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