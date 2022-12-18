Ми певні, вона буде в захваті. Тримай варіанти подарунків для дружини на Новий рік

Новий рік без подарунків, ніби чай без солоденького. Може бути, але чогось не вистачає.

Залишились лічені дні до Нового року, кожен, хто відкладав момент Х (придбати подарунки), тепер стрімголов бігає магазинами.

Та якби ж було все так просто — зайшов і придбав. Треба ж підібрати те, що точно сподобається.

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Ми допоможемо тобі обрати сучасний та стильний подарунок, який точно буде до душі твої дружині. Тримай ідеї!

Що подарувати дружині на Новий рік

Доглядова косметика

Так, обрати доглядову косметику без дружини дуже складно. Треба знати тип шкіри та інші особливості обличчя, але й тут є вихід.

Можна зайти у ванну кімнату, подивитися, які чарівні баночки у твоєї дружини спорожніли, і просто їх поновити.

Або ж купити натуральну косметику, наприклад, набір для догляду за тілом. Тут менше заморочок, ніж з обличчям, і він приносить задоволення.

Речі з гравіюванням

Гравіювання — дуже класна штука, яка може закарбувати мить на довгі роки. Чому мить?

Ти пишеш слово чи фразу, що є особливими для вас, і щоразу, коли жінка дивитиметься на напис, згадуватиме ту мить, коли ви вперше використали ці слова.

А, можливо, в пам’яті закарбується саме той момент, коли ти вручив подарунок.

Набір “із собою”

Якщо твоя кохана — дуже зайнята леді, постійно кудись поспішає і не встигає випити каву вдома, подаруй їй екогорнятко.

Є дуже зручні та компактні чашки, які складаються і не займають багато місця в сумочці.

А також можна подарувати набір ланч-боксів, щоб вона могла зручно брати з собою на роботу їжу.

Сьогодні такі контейнери є різноманітного дизайну. Крім того, вони дуже зручні — можна брати кілька страв у роздільний контейнер, що значно економить місце.

Враження

Чи не найкращий подарунок дружині на Новий рік 2023 — це емоції. Найкращі моменти життя залишаються в нашій пам’яті назавжди.

Можна подарувати своїй партнерці сертифікат на прогулянку верхи або ж дати їй спробувати покерувати літаком на авіасимуляторі чи піти на романтичний майстер-клас із гончарства вдвох і зліпити свої глечики любові.

Варіантів просто безліч, варто тільки проявити фантазію і згадати, що колись казала твоя дружина.

До речі, лайфхак на майбутнє: записуй собі у замітки бажання чи згадки людей про те, що їм цікаво. Це значно полегшить процес вибору подарунку перед святами протягом року.

Прикраси

Ну хто ж не знає, що найкращі друзі дівчат — це діаманти? Звичайно, що на діаманти може не вистачити коштів, але є стільки різних альтернатив!

Стильні, сучасні, естетичні прикраси — must have для доповненого образу.

Оптика

Якщо твоя дружина носить окуляри, можна придбати їй крутий чохол для них.

Або ж купити нові окуляри зі стильною оправою, щоб вона могла міняти їх під свій настрій та образи.

Шматочок естетики

Великої популярності зараз набувають естетичні прикраси для дому. Свічки та підсвічники у вигляді людського тіла чи горщики для квітів у вигляді античного обличчя.

Великі фігурні келихи чи скляні прозорі чайнички — це точно потішить дружину.

До речі, раніше ми розповідали й про те, що подарувати дитині на Новий рік. Ці ідеї можуть стати тобі у пригоді.