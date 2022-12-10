Для спорту, розваг та концентрації уваги — що подарувати хлопчику-підлітку на Новий рік

Чи не найбільше новорічні свята чекають діти. Вони знають, що за хорошу поведінку на них чекають подарунки. Батьки довго можуть думати, чим здивувати дитину, в якої, здається, вже все є.

Ми розкажемо, що можна подарувати хлопчику-підлітку на Новий рік, щоб йому було цікаво.

Що подарувати хлопчику-підлітку на Новий рік

Для концентрації уваги

Підлітковий період складний для дітей, адже вони активні та шукають себе. Тому інколи їм треба перепочити й сконцентруватися на якійсь справі.

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У цьому може допомогти конструктор. Зараз їх є безліч варіантів: залізні моделі машин, дерев’яні чи картонні 3D-моделі пам’яток архітектури, чи пластмасові з дрібними та великими деталями, які можуть бути у формі космічного корабля, зірки, планети тощо.

Дитині буде цікаво зібрати якусь модель, особливо якщо вона великих розмірів. Тож хлопчик залюбки витратить на збирання конструктора не один день.

Інший подарунок, який розвиває уважність, — пазли. Їх можна знайти та 1000, 2000 та навіть 5000 частинок. Зображення можуть бути найрізноманітніші, навіть можна замовити фото дитини чи сімейний портрет.

Кажуть, що книга — найкращий подарунок. Так і є, але треба враховувати вподобання підлітка. Якщо підібрати цікавий для нього цикл пригод, то він із задоволенням читатиме книгу за книгою.



Для розваг та творчості

Зимова пора дарує нам багато розваг, тож хлопчику можна подарувати сани чи інші речі, на яких можна з’їжджати з гір. Також розваги можна знайти і вдома — допоможе у цьому хороша настільна гра.

Подаруй хлопчику набір для експериментів, наприклад, вирощування кристалів.

А якщо підліток — творча особистість, подаруй йому професійний набір для малювання, полотно, фарби, мольберт. Інший приклад набору для творчості — різьба та випалювання по дереву.

Технології та спорт

Взимку не побігаєш у футбол з друзями на вулиці, але можна знайти альтернативний спорт удома. Наприклад, повісити боксерську грушу та придбати рукавиці, повісити міні- баскетбольне кільце й м’яч тощо.

Якщо підліток займається професійно якимось спортом, можна подарувати йому відповідні атрибути — шкіряний футбольний м’яч, нові бутси, наколінники тощо.

Хорошими подарунки цієї зими також будуть теплі спортивні костюми й термобілизна. Також можна подарувати хлопчику інший стильний одяг, наприклад сорочки, штани, светри тощо.

Зараз майже всі діти мають гаджети, тому слід подарувати їм повербанк, щоб вони могли вчасно підзарядити телефон. Також хлопчику можна подарувати інші гаджети: фітнес-браслет, колонку, навушники тощо.

Подарункам на свята радіють усі! Раніше ми розповідали, що подарувати друзям на Новий рік.

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