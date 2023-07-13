Привітай та подякуй за успіх! Ідеї подарунків на день бухгалтера 2023 — на будь-який гаманець

За кілька днів, 16 липня, в Україні відзначатимуть день бухгалтера. Тому відповідальні колеги вже готуються, щоб вибрати приємний та корисний подарунок.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, що подарувати на день бухгалтера — ми підготували цікаві та недорогі варіанти.

Що подарувати на день бухгалтера 2023: ідеї подарунків

День бухгалтера — важливе професійне свято. Тому не привітати з ним свого працівника чи працівницю буде не ввічливо. Подарунок на день бухгалтера може бути складно підібрати, але ми тут, щоб тобі допомогти!

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Подарунок може бути від тебе персонально або від усього колективу, тому ідеї нижче різняться в ціновій категорії. Читай у нашому матеріалі детально, що подарувати на день бухгалтера.

Найпростішим та корисним подарунком на день бухгалтера є тематична книга. Нині український ринок літератури ожив, він стрімко розвивається, тому на поличках можна знайти справжні перлини. Приємно, що є і профільна література, а тому будь-який професіонал буде лише радий, перевірити чи поглибити свої знання.

Не оминай увагою і девайси для зручного ведення справ. Це може бути сенсорна ручка, планшет, нова мишка, клавіатура тощо. Словом, усе, що може зробити роботу легшою та приємнішою.

Зручна сумка чи рюкзак не будуть зайвими ніколи. Якісний та місткий рюкзак чи сумка знадобляться якщо не на кожен день, то хоча б для подорожей. До речі, для подорожей можна подарувати нову валізу, органайзери, трекер, щоб слідкувати за речами.

Ергономічний стілець — мрія тих, хто має сидячу роботу. Він розвантажує спину та коліна, робить сидіння безпечним. Єдиний мінус — його захмарна ціна. Тому такий подарунок стане можливим лише якщо у вас великий робочий колектив.

Подарунковий сертифікат: на масаж, у басейн, на spa-процедури, кінну прогулянку, майстер-клас розпису посуду тощо. Це корисна та проста ідея подарунка. Сертифікат можна використати впродовж тривалого часу, що зручно для отримувача.

Якщо твій бухгалтер захоплюється спортом — подаруй інвентар: гантелі, скакалки, блок для йоги, сумка, смарт-годинник, навушники тощо. Однак пам’ятай, що ці подарунки підходять лише у випадку, якщо людина дійсно любить спорт.

Смачний подарунок, наприклад, набір кави чи чаю, крафтові солодощі чи сири, пастила, горіхи, екзотичні фрукти. Такий подарунок буде недорогим і смачним.

Каблучки, браслети, кулони, брошки, сережки можна подарувати, якщо бухгалтер (чоловік чи жінка) люблять прикраси. Або можна подарувати симпатичну біжутерію.

Косметика та догляд за собою: можна подарувати догляд для тіла чи сертифікат у магазин косметики, щоб точно не прогадати.

Подаруй товари для дому — свічки, вази, картину. Це доповнить інтер’єр та створить затишок.

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