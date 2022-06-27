Ідеї подарунків для мами на день народження: для садівниці, гостинної, спортивної та для відпочинку

Що подарувати мамі? Питання, яке щороку починаємо обдумувати завчасно. Адже мами не шкодують для нас нічого, а на наші дні народження намагаються втілити все бажане: від подарунків, до подорожей та вечірок.

Тому, коли настає їхній день народження, ми повинні також їх потішити й побалувати від чистого. Вікна підібрали для тебе список подарунків, які можуть сподобатися твоїй мамі.

Для мами-садівниці

Наші мами люблять розводити вазони на підвіконнях або висаджувати гарні клумби, якщо є така можливість. Тому, якщо ти думаєш, що подарувати мамі на день народження, то це може бути міні набір міні інструментів для догляду за садом.

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Також ти можеш поповнити її міні оранжерею на підвіконні, подарувавши новий оригінальний вазон та гарний горщик до нього.

Якщо у твоєї мами є ділянка для висаджування квітів на вулиці — подаруй їй гарні квіти або кущ, який може прикрасити її клумбу.

Відпочинок для мами

Гарний подарунок на день народження мами — це відпочинок. У подарунок мамі можна купити путівку на тиждень до санаторію, де вона зможе відпочити та поправити своє здоров’я.

Якщо відпустка у мами не скоро, то подаруй їй сертифікат на похід у спа-салон, там вона зможе відвідати косметологічні процедури, розслабитися та перезарядитися.

Також можна подарувати сертифікат у салон краси, де мама зможе зробити, манікюр, фарбування, макіяж. Або ж подарувати їй сертифікат на уроки з макіяжу. Ці знання не завадять жодній жінці.

Якщо у твоєї мами немає часу витрачати день у салоні, то 15 хвилин перед сном точно знайдуться. Можна подарувати їй домашній масажер для спини, ніг чи шиї. Так вона зможе знімати втому перед сном хоч щодня.

Подарунки для мами для догляду за собою

Також у подарунок мамі можна придбати набір професійної доглядової косметики та набір для масажу обличчя, який допоможе у боротьбі зі зморшками.

Ще матусі можна подарувати набір по догляду за волоссям та хороші прилади для укладки волосся: фен, плойка, вирівнювач тощо.

Якщо твоя мама любить займатися спортом і регулярно ходить на тренування, то можна купити їй фітнес-браслет, нову спортивну форму або абонемент на заняття спортом: в спортзал, плавання, йога, фітнес тощо.

Подарунки для гостинної мами

Ми порадили б купити мамі сервіз, але знаємо, напевно, як і ти, десятки жартів про набір, що не можна чіпати. Тому чашки та блюдця треба купувати, якщо вони справді потрібні чи сильно сподобалися мамі.

Дійсно корисним подарунком, який стане у пригоді, коли прийдуть гості, може бути електричний чайник. Також гарний та великий заварник для чаю.

Якщо твоя мама справжній кавоман і втомилася щоранку варити каву в турці, можна подарувати їй на день народження кавоварку. Є такі кавоварки, які допоможуть приготувати як каву, так і чай.

Також пам’ятай, що мами люблять своїх дітей та онуків, і одним із найкращих подарунків можуть бути спогади. Зроби фотокнигу з яскравими моментами вашого життя, а онуки, якщо вони є, можуть зробити для бабусі чудову аплікацію своїми руками.

Але перед тим, як купити подарунок мамі на день народження, обов’язково “досліди ґрунт”. Дізнайся, чим вона захопилася останнім часом, що давно хотіла і про що мріяла. Тоді можна відштовхуватися від її відповідей і подарувати те, що точно підніме настрій.

Мами готові на все, щоб убезпечити свою дитину, якби важко це не було. Раніше ми розповідали історію Оксани Кобилецької. Вона мама п’ятірні з Одеси, родині довелося покинути рідне місто через війну.

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