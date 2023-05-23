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Подяка за доброту та турботу: що подарувати вихователю(-ці) на випускний у дитячому садочку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Травня 2023, 07:00
Що подарувати вихователю на випускний у дитячому садку: ідеї подарунків
Фото: Pexels

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