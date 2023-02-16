Що робити, щоб троянди довше стояли: поради від досвідченого флориста

Троянди — витончені квіти, які тішать око своїми бутонами та яскравістю. Але, на жаль, як і будь-які живі рослини, згодом вони опадають та втрачають гарний вигляд. Що робити, щоб троянди довше стояли — читай у матеріалі.

Що робити, щоб троянди довше стояли: поради експерта

Флористка Олена Петрова працювала у багатьох квіткових магазинах. За її словами, перше правило, яке потрібно пам’ятати після того, як троянди опинилися в будинку — це ставити їх у велику високу вазу. Також, за словами експертки, потрібно обов’язково стежити, щоб стебла постійно перебували в холодній воді.

Чим вища ваза з холодною водою — тим краще. Також необхідно робити свіжий зріз стебла щоразу, як міняєш воду. Важливо також ставити квіти там, де менше тепла. Можна додавати у вазу трохи хлорки.

А якщо квіти починають опадати і в’янути, набери у ванну холодної води, додай туди трохи хлорки та замочуй їх кілька годин.

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Що робити, щоб троянди довше стояли: практичні поради

Перед тим, як ставити квіти у вазу, обірви з них листочки. Рвати треба ті, що низько розташовані — так троянди уникнуть швидкого гниття. Стебло квітки потрібно різати навскіс. Для цього рослину тримають над водою. Також можна легко розщепити його на кілька волокон. Це роблять для того, щоб троянда краще поглинала воду. Завжди підрізай троянди. Якщо вони діставатимуть дна вази, то взагалі не зможуть поглинати розчин. Через це квіти в’януть швидше, ніж хотілося б. Перед тим як ставити троянди у воду, перевір її. Вона має бути холодною навіть у літню пору. Міняй воду щодня. Стебла потрібно промивати під холодною водою. Також не можна, щоб вода потрапляла у бутон квітки. Додай у воду спеціальну хімію для квітів, яку можна знайти у будь-якому квітковому магазині.

Що додати до троянд, щоб вони довше стояли

Добавки до квітів мають бути поживними. Якщо можливості сходити в магазин квітів немає, можна скористатися продуктами, які є вдома.

Можна взяти ложку цукру без гірки та кинути у воду. Також додають ложку оцту або таблетку аспірину, горілку, краплю відбілювача.

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