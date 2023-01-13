Зараз стане в пригоді: що робити, якщо замерз дизель

Часто буває, що через мороз дизель замерзає і не подає ознак життя. Однак існує безліч методів для того, аби паливо розмерзлося і ти міг (могла) спокійно їхати по своїх справах.

Що робити, якщо замерз дизель — читай в матеріалі.

Замерз дизель: що робити в такій ситуації

Найкращий варіант у такій ситуації — поставити машину на кілька годин у теплий гараж. Наприклад, якщо він опалюється або підземного типу. Також може допомогти автомийка, цех СТО, де часто буває тепло.

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Якщо ти знаходишся неподалік гаражів пожежних машин (рятувальників), котелень, можна відбуксувати автівку туди. Однак цей метод — доволі затратний по часу.

Якщо замерз дизель — значить парафіном забився паливний фільтр машини.

Тому зігрівати потрібно саме фільтр. Для того, аби його розігріти, скористайся інструкцією:

обмотай фільтр сухою ганчіркою;

після цього акуратно полий гарячою водою (візьми термос або чайник);

якщо на вулиці невеликий мороз (до -10), то тобі вистачить кілька літрів окропу і 10-15 хвилин на цю справу;

якщо холодніше — візьми 3 л гарячої води й потихеньку лий її на фільтр (при цьому почекай, аби все прогрілося 20-30 хв);

Таким чином парафін, який із солярки потрапив у фільтр, розчиниться та пропустить фільтр, а двигун знову працюватиме. Важливо, без ганчірки воду на фільтр краще не лити.

Адже якщо під рукою немає рушничка, то знадобиться більше води. Крім того, можуть з’явитися тріщини на корпусі.

Що ще робити, коли замерз дизель

Якщо під рукою немає ні термоса, ні чайника, потрібно знайти джерело електропостачання. Якщо є будівельний фен — прогрій ним фільтр. Однак це потрібно робити акуратно, обдуваючи тільки корпус із великої відстані. Метал не повинен перегрітися.

Крім цього, якщо у тебе є новий фільтр, то можна на місці замінити старий елемент.

Однак цей випадок — не для новачків. Ти маєш чітко знати, як це правильно робити. Але потрібно розуміти, що якщо дизель дуже сильно замерз, то він знову заб’є і новий фільтр парафіном.

Це відбудеться одразу після того, як ти запустиш мотор.

Також можна завчасно купити спеціальні присадки для запобігання кристалізації парафіну в дизелі. Він ефективно бореться із морозами, але ставити його потрібно до настання жорстких холодів.

Що робити, якщо замерз дизель: метод для лінивих

Аби дизель розмерз, просто прогрій місце під капотом тепловентилятором (дуйчиком). Він є вдома майже у кожного.

Але перед цим відкрий капот і оберни чимось теплим: пледом, плівкою або брезентом.

Важливо, що якщо фільтр розташований далеко, наприклад, під кузовом авто, то цей спосіб в такому випадку не є робочим. Він чудово підходить тоді, коли фільтр — біля двигуна.

Бувають ситуації, коли ремонт авто необхідний просто посеред дороги. Що робити в таких випадках — читай у нашому матеріалі.

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