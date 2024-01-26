Оренда житла у Польщі: що таке кауція та як її повернути

Українці, які виїхали за кордон, винаймають житло. Багато українців виїхали до Польщі, де натрапили на проблему оренди житла.

Коли шукаєш житло за кордоном, треба звернути увагу на особливості місцевого ринку нерухомості та вивчити усі нюанси. На 24 каналі розповіли про особливості оренди житла у Польщі та що таке кауція.

Оренда житла в Польщі: що треба знати

Що таке кауція при оренді житла в Польщі

Кауція — це застава, яка найчастіше дорівнює сумі місячної оренди. Цю заставу вносять під час підписання договору. Орендатор може отримати кауцію назад при виїзді з квартири, але за умови, що у житлі немає серйозних пошкоджень.

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Завдяки цій заставі польський орендодавець захищає своє майно і себе від матеріальних затрат. Але варто знати, що це не просто примха польських орендодавців, кауція регулюється Законом про захист прав мешканців. Утім, закон визначає максимальну суму кауції, а не мінімальну. Тобто, орендодавець може і не просити заставу, але таке стається досить рідко.

Максимальні суми кауції:

для довготривалого договору застава не може перевищувати 12-кратного розміру щомісячної оплати;

для короткочасного договору — не більше шестикратного розміру щомісячної оплати;

на практиці, найчастіше орендодавці визначають кауцію в розмірі оплати за 1 місяць проживання.

Як повернути кауцію при виїзді з житла

Згідно з польським законом, кауцію мають повернути протягом 30 днів з моменту виїзду з орендованого житла. Відлік починається саме з того дня, коли орендодавець дізнався, що орендар уже виїхав з житла. Тож варто повідомити власника житла у письмовій формі, щоб у тебе були докази.

Якщо орендодавець відмовляється повертати кошти, є кілька варіантів дій, але насамперед треба впевнитися, що ти не маєш боргів перед орендодавцем і не пошкодив(-ла) житло.

Повернення кауції — вимога закону, а невиконання цієї вимоги — протиправна дія. Треба написати листа орендодавцю про повернення кауції, так у тебе буде доказ, що ти просив(-ла) повернути кошти. Можна звернутися до суду. Для процесу потрібно надати наявні докази по справі: договір, факт оплати кауції (квитанції), спробу досудового врегулювання (лист орендодавцю).

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Як убезпечити себе при оренді житла

Насамперед щоб потім не було проблем з поверненням кауції, треба переконатися, що цей пункт прописаний у договорі. Треба мати квитанцію про заставу та зберігати її. При платі треба вказати суму та призначення, це має відображатися у квитанції.

Варто також обережно ставитися до речей та меблів в орендованому житлі. Якщо жодних збитків не буде, то в орендодавця не буде підстав витрачати кошти з кауції на компенсацію.

Але якщо таке сталося, то усі витрати мають бути обґрунтовані. Якщо річ можна відремонтувати, не варто купувати нову, а платити лише за ремонт.

При оренді житла треба бути дуже уважним, щоб не натрапити на шахраїв. Раніше ми розповідали про аферу з орендою житла.

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