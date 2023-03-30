Подорожуй безпечно: як оформити страховий поліс для виїзду за кордон

Поїздки в іншу країну не завжди можуть проходити за планом, тому, крім речей, варто задуматись і про оформлення страхування для виїзду за кордон.

Перш ніж вирішити, потрібне тобі страхування чи ні, слід подумати про наслідки його відсутності. Коли, можливо, під час перебування за кордоном тобі знадобиться медична чи фінансова допомога.

Відсутність страхового поліса за кордоном може обернутися фатальними наслідками. Страхування допоможе уникнути зайвих клопотів та фінансових витрат.

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Як оформити страховий поліс

Поліс туристичного страхування — це гарантія захисту твоєї безпеки під час подорожі у разі виникнення непередбаченої ситуації.

У разі, якщо ти оформлював(-ла) подорож через туристичну компанію, страхування здійснює вона ж. Та якщо поїздку ти організовуєш самостійно, то необхідно самотужки подбати про оформлення страхового поліса.

Страховий поліс потрібно оформити до початку поїздки, щоб уникнути додаткових незручностей під час перетину кордону.

Оформити страховку для виїзду за кордон можна, звернувшись безпосередньо до страховика або в туристичне агентство.

Для оформлення знадобляться дані закордонного паспорта, а також інформація про подорож: напрямок, терміни, а також мета поїздки.

Оформити поліс можна також і онлайн у вигляді електронного документа. Електронний поліс має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Допомогти при оформленні можуть страхові компанії, туристичні агентства, а також різні банки.

Що входить у страховий поліс

Туристична страховка містить різні послуги, залежно від обраного пакета: медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування витрат на випадок втрати багажу та документів, страхування витрат на отримання юридичної допомоги.

Обираючи найбільш вигідне страхування, необхідно детально вивчити наявні пропозиції та врахувати:

вік туриста (стандартний тариф розрахований для людей працездатного віку, для дітей і старшого покоління страховий поліс вартуватиме дорожче);

наявність або відсутність франшизи (поліс без франшизи дорожчий);

умови договору (більше послуг — дорожча ціна);

країну поїздки (наприклад, поїздки в екзотичні країни потребують більше послуг для страхового поліса);

тривалість (тобто термін дії поліса);

мету поїздки.

Від обраних варіантів залежить не тільки розмір страхового внеску, але й розмір виплат по страхуванню.

Проте страхування потрібне не тільки за кордоном, часто воно допоможе і вдома. Раніше Вікна пояснювали, як оформити страховку на авто та які документи потрібні.