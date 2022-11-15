Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список

З дитинства ми обожнюємо свята. Адже це час подарунків, дива, теплих зустрічей та яскравих спогадів. Однак з часом у цю ідеальну схему вписується одне “але” — тепер подарунки на Новий рік вибираєш ти.
Пощастило, якщо маєш гарну фантазію і за лічені секунди можеш визначити, що подарувати своїм друзям. Однак іноді трапляються муки вибору, сумніви тощо.
Щоб полегшити тобі життя, ми розповіли, як вибрати найкращий подарунок, а також підкинули кілька сучасних ідей подарунків на Новий 2023 рік.
Насправді формула хорошого подарунку дуже проста: даруй те, що подобається людині. Якщо ви знайомі багато років і гарно спілкуєтеся, то ти напевне знаєш про його/її захоплення та вподобання. Використай це, щоб здивувати.
Часом людина має неординарні захоплення, які не обмежуються звичайними хобі: геймерством, музикою, танцями, спортом, читанням чи малюванням.
Наприклад, він/вона любить пити пиво, захоплюється піснями якогось(-їсь) артиста(-ки), полюбляє кататися на конях, готувати, фотографуватися, жартувати, допомагати іншим тощо. Або ж людина залежна від екстриму та яскравих вражень.
Таких уподобань може бути багато. Якщо не певен(-на) у тому, чи твої здогадки або спостереження правдиві, можеш між іншим згадати цю тему в розмові та переконатися в тому, що маєш рацію або помиляєшся.
Також подарунок не завжди може стосуватися хобі. Інколи можна подарувати спогади, наприклад, фотоальбом зі спільними фото, мерч із локальними жартами чи цитатами тощо.
Ну й авжеж, куди ж без новорічних сувенірів. Такий варіант врятує, якщо ти знайома(-ий) з другом чи подругою відносно нещодавно і ще не встиг(-ла) дізнатися більше про захоплення вподобання тощо.
Новорічні смаколики, одяг, декор, лед-лапми — це може бути що завгодно, що викликає в тебе асоціацію з новорічним настроєм. І головне, пам’ятай, що хороший подарунок — не завжди дорогий.
Ось кілька варіантів подарунків для друзів на Новий рік 2023, які точно мають сподобатися.
У сучасному світі ти можеш подарувати сертифікат буквально на будь-що. Тобі достатньо орієнтуватися у тому, що до вподоби другові чи подрузі. Наприклад, це може бути сертифікат на:
Такі подарунки зазвичай цінуються найбільше, адже вони дарують або бережуть спогади. Отож ти можеш подарувати:
Тут ми зібрали універсальні новорічні подарунки для друзів, які точно сподобаються більшості.
У виборі подарунка просто довіряй своїй інтуїції, і тоді ти точно не помилишся.
Напевно, найбільше чикають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.
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