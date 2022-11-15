Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список

З дитинства ми обожнюємо свята. Адже це час подарунків, дива, теплих зустрічей та яскравих спогадів. Однак з часом у цю ідеальну схему вписується одне “але” — тепер подарунки на Новий рік вибираєш ти.

Пощастило, якщо маєш гарну фантазію і за лічені секунди можеш визначити, що подарувати своїм друзям. Однак іноді трапляються муки вибору, сумніви тощо.

Щоб полегшити тобі життя, ми розповіли, як вибрати найкращий подарунок, а також підкинули кілька сучасних ідей подарунків на Новий 2023 рік.

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Як вибрати хороший подарунок

Насправді формула хорошого подарунку дуже проста: даруй те, що подобається людині. Якщо ви знайомі багато років і гарно спілкуєтеся, то ти напевне знаєш про його/її захоплення та вподобання. Використай це, щоб здивувати.

Часом людина має неординарні захоплення, які не обмежуються звичайними хобі: геймерством, музикою, танцями, спортом, читанням чи малюванням.

Наприклад, він/вона любить пити пиво, захоплюється піснями якогось(-їсь) артиста(-ки), полюбляє кататися на конях, готувати, фотографуватися, жартувати, допомагати іншим тощо. Або ж людина залежна від екстриму та яскравих вражень.

Таких уподобань може бути багато. Якщо не певен(-на) у тому, чи твої здогадки або спостереження правдиві, можеш між іншим згадати цю тему в розмові та переконатися в тому, що маєш рацію або помиляєшся.

Також подарунок не завжди може стосуватися хобі. Інколи можна подарувати спогади, наприклад, фотоальбом зі спільними фото, мерч із локальними жартами чи цитатами тощо.

Ну й авжеж, куди ж без новорічних сувенірів. Такий варіант врятує, якщо ти знайома(-ий) з другом чи подругою відносно нещодавно і ще не встиг(-ла) дізнатися більше про захоплення вподобання тощо.

Новорічні смаколики, одяг, декор, лед-лапми — це може бути що завгодно, що викликає в тебе асоціацію з новорічним настроєм. І головне, пам’ятай, що хороший подарунок — не завжди дорогий.

Список подарунків для друзів

Ось кілька варіантів подарунків для друзів на Новий рік 2023, які точно мають сподобатися.

Сертифікати

У сучасному світі ти можеш подарувати сертифікат буквально на будь-що. Тобі достатньо орієнтуватися у тому, що до вподоби другові чи подрузі. Наприклад, це може бути сертифікат на:

урок співу, гри на інструменті, танців, малювання, верхової їзди;

похід у спа, на масаж, у салон краси тощо;

візит до психолога чи на терапію;

купівлю смаколиків, одягу зі спортивного чи звичайного магазину, взуття, інвентарю, побутової техніки, доглядових засобів, парфумерії, ігор тощо;

вечерю в ресторані, доставку улюбленої їжі або ж спільний похід у заклад;

екстремальні види спорту: стрибок з парашутом, роуп-джампінг, екстремальну поїздку на спортивному авто тощо;

фотосесію;

купівлю чогось у секс-шопі;

дегустацію алкоголю;

майстер-клас із гончарства, готування, макіяжу тощо;

абонемент.

Подарунки, які залишать спогади

Такі подарунки зазвичай цінуються найбільше, адже вони дарують або бережуть спогади. Отож ти можеш подарувати:

шопер, футболку, худі, інший елемент одягу чи предмет, де зображений локальний мем, цитата чи фото;

фотоальбом зі спільними фото, відеонарізку ваших найкращих моментів;

спільну поїздку на відпочинок в інше місто чи країну;

спільний похід в кіно, на ковзани, в боулінг, в заклад, де можна смачно поїсти та випити тощо;

річну підписку на улюблену стримінгову платформу твоїх друзів;

домашнього улюбленця, якщо ти знаєш, що твій друг / твоя подруга про нього мріє;

квиток на концерт улюбленого артиста чи гурту.

Універсальні новорічні подарунки

Тут ми зібрали універсальні новорічні подарунки для друзів, які точно сподобаються більшості.

Новорічні солодощі, і це не тільки мандарини та цукерки. Наприклад, можна замовити тематичний бенто-торт чи приготувати щось власноруч;

пристрій для ліплення сніжок;

настільна гра;

книга;

новорічна піжама чи елемент одягу;

новорічний посуд: чашки, бокали, термокружки, тарілки тощо;

ароматичні свічки або аромадифузори з ароматом зимових свят;

адвент-календар;

тематичні капці чи шкарпетки, які б дарували позитив і заряджали новорічним настроєм;

планер;

повербанк чи альтернативне джерело освітлення;

кімнатна рослина;

новорічні гірлянди та прикраси;

елементи новорічного декору.

У виборі подарунка просто довіряй своїй інтуїції, і тоді ти точно не помилишся.

Напевно, найбільше чикають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.

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