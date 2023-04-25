Дешево, але сердито: переваги та недоліки травневого курорту в Туреччині

Курорт в Туреччині — один з найбільш популярних серед українців. Приваблюють туристів неймовірні краєвиди та відносно помірні ціни, однак у курорту є й чимало мінусів, найжирніший — росіяни.

Вже у травні Туреччина відкриває пляжний туристичний сезон, тож скільки коштує відпочинок, як туди дістатися і чи доведеться доплачувати за море без росіян, розповів директор турагенції Олександр Доктор.

Найкращі курорти: де буде спекотно в травні

Травнева погода в Туреччині дуже хороша — уже не холодно, ще не спекотно. Море вже прогрілося до 21 °C, а повітря – до 26 – 27 °C, — каже Олександр.

Погода підійде тим, хто не переносить велику спеку. Але якщо така температура води в морі для когось буде прохолодною, є можливість покупатися у басейнах із підігрівом на території готелю.

Які курорти Туреччини обрати

Прохолодніше буде містах на березі Чорного моря. Тепліше — на середземноморському узбережжі Туреччини, для відпочинку в теплішій частині країни доступні найпопулярніші курорти: Анталія, Кемер, Аланія та Сіде.

На березі Егейського моря розташовані Мармарис і Фетхіє. Ці курорти найбільше підходять для відпочинку у другій половині травня, бо тут стає тепліше.

А ще багатьом сподобаються розваги від готелів. В травні усі п’ятизіркові готелі розпочинають сезон концертів. Тож можна зарядитися позитивом і перезавантажитися.

Ціна травневого відпочинку в Туреччині

Зазвичай місце курорту обирають, зважаючи на якість і ціну готелю, та всюди можна знайти хороший варіант.

Однак якщо хочеться відпочити бюджетно, можна обрати регіон, де в температурі води чи повітря на градус менше. Тоді можна відчути значну різницю в ціні.

Та відпочинок в Туреччині у травні і так досить бюджетний. Ціни у цей час дуже лояльні: майже у півтора раза дешевші, ніж у червні, і удвічі, ніж у липні-серпні, — каже директор турагенції.

— Наприклад, за орієнтир беремо виліт із Жешува, 27 квітня. Найдешевший варіант тижневого відпочинку на таку дату починається від €280 на людину. Це помірна ціна, а та космічна вартість, яка була минулого року, – додає Олександр Доктор.

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Як дістатися з України в Туреччину: маршрути

Дістатися до Туреччини з України можна, скориставшись авіаперельотами із сусідніх країн, залізницею, автобусом чи за допомогою спеціальних турів.

Ось кілька найпоширеніших варіантів маршруту до Туреччини:

Авіаквитки. Найдешевші авіаквитки можна взяти із польського Жешува. На другому місці — вильоти із румунських міст, куди є трансфери із Києва. Далі в рейтингу вартості стоять європейські міста, зокрема вильоти з Будапешту.

Туди можна дістатися самостійно, або ж скористатися послугами турагентств, які організовують трансфери.

В будь-якому разі, за те, щоб дістатися до аеропорту, доведеться додатково заплатити. Тож врахуй ці додаткові витрати під час планування бюджету на відпочинок.

Автобусні тури до Туреччини з Києва. Зазвичай їх організовують у недорогі чотирьох зіркові готелі, але в результаті такий відпочинок обійдеться дорожче. Щонайменше, у $550 на тиждень за двох.

Якщо обрати маршрут з авіаперелітом, то за ці гроші можна відпочити у п’ятизірковому готелі.

Прямі автобуси. Квиток із Києва в один бік коштуватиме майже чотири тис. грн. Час у дорозі може розтягнутися й на півтори доби.

Дістатися до відпочинку можна й із пересадками. У цьому допоможе два види транспорту — потяг та автобус.

Але врахуй, що маршрут доведеться складати самотужки, мандрівка займе ще більше часу, а вартість не буде дешевшою, ніж авіапереліт, внесений у вартість туру.

Дешево, але сердито: ризик опинитися на одному пляжі з росіянами

Мінус відпочинку в Туреччині у травні лише один — велика кількість росіян на курортах. Звісно, є готелі, які їх у себе просто не поселяють, але їх не так багато. Ми зібрали перелік таких готелів у матеріалі.

Готелі, мережі TUI, Barut і ТТ не поселяють у себе росіян. Через цю опцію проживання у цих готелях вийде не дорожчим від інших — це позиція мережі, — пояснив Олександр Доктор.

Якщо ж ти справжній (-я) патріот (-ка), і чекаєш лише на курорт в українському Криму, до деокупації можна відпочити в Європі. Читай, яка ціна на відпочинок в Європі навесні 2023.

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