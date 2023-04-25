Подорожі та натхнення

Дешево, але сердито: переваги та недоліки травневого курорту в Туреччині

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 20:00
курорт в туреччині 2023
Фото: Pexels

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