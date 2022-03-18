Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо, і додаємо плейліст Олени Зеленської та редакції Вікон

Доки у країні звучить українська музика — ми непереможні. Це споконвіку частина нашої сили і волі.

Ми біль, радість, підтримку і щастя можемо виразити музикою, а також знайти у ній відраду у такий складний для усіх нас час.

Вам здається, що слухати музику під час війни недоречно? Олена Зеленська поділилась на сторінці Instagram своїми думками щодо цього.

Перша леді України згадала зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові.

Але наша пісня — це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу — додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.

Олена Зеленська розповіла про свої вподобання в українській музиці. Серед них і Руслана, і Джамала, і Кузьма Скрябін.

Також вона склала свій топ-3 улюблених пісень зараз

Така, як ти — Святослав Вакарчук

— Святослав Вакарчук Ні обіцянок, ні пробачень — Віктор Павлік

— Віктор Павлік Тримай — Христина Соловій

Плейліст від команди Вікна-новини

Наша редакція вирішила також поділитися з вами улюбленими українськими піснями, які підтримують наш дух у такий складний час. Тримаймося!

Стожари — Назарій Яремчук

— Назарій Яремчук Родина — Назарій Яремчук

— Назарій Яремчук Гай, зелений гай — Назарій Яремчук

— Назарій Яремчук Минає день, минає ніч — Микола Мозговий

— Микола Мозговий Гуцулка Ксеня — Randevu

— Randevu Місця щасливих людей — Скрябін

— Скрябін Не твоя війна — Океан Ельзи

— Океан Ельзи Ой, у лузі червона калина — Андрій Хливнюк

— Андрій Хливнюк Два кольори — Квітка Цісик

— Квітка Цісик Я піду в далекі гори — Квітка Цісик

— Квітка Цісик Ні обіцянок, ні пробачень — Віктор Павлік

— Віктор Павлік Знайди мене — Віктор Павлік

— Віктор Павлік Лента за лентою — Тарас Чубай

— Тарас Чубай У мене немає дому — Один в каное

— Один в каное Засвіт встали козаченьки — NAVKA

Українська пісня у Європі

Олена Зеленська повідомила, що спільно з Міністерством культури та Олександром Ткаченком реалізує ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить ще голосніше.

Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення European Broadcasting Union щодо того, щоб кожна година у європейських радіоефірах розпочиналася з пісень незалежної України, якою вона завжди буде.

Якщо хочеш підтримати українську музику, ми розповідали про нову пісню NK на підтримку України