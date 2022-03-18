Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо, і додаємо плейліст Олени Зеленської та редакції Вікон

Доки у країні звучить українська музика — ми непереможні. Це споконвіку частина нашої сили і волі.
Ми біль, радість, підтримку і щастя можемо виразити музикою, а також знайти у ній відраду у такий складний для усіх нас час.
Вам здається, що слухати музику під час війни недоречно? Олена Зеленська поділилась на сторінці Instagram своїми думками щодо цього.
Перша леді України згадала зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові.
Але наша пісня — це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу — додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.
Але наша пісня — це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу — додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух.
Олена Зеленська розповіла про свої вподобання в українській музиці. Серед них і Руслана, і Джамала, і Кузьма Скрябін.
Також вона склала свій топ-3 улюблених пісень зараз
Наша редакція вирішила також поділитися з вами улюбленими українськими піснями, які підтримують наш дух у такий складний час. Тримаймося!
Олена Зеленська повідомила, що спільно з Міністерством культури та Олександром Ткаченком реалізує ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить ще голосніше.
Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення European Broadcasting Union щодо того, щоб кожна година у європейських радіоефірах розпочиналася з пісень незалежної України, якою вона завжди буде.
Якщо хочеш підтримати українську музику, ми розповідали про нову пісню NK на підтримку України