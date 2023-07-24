Подорожі та натхнення

Дійсне чи ні? Що робити з українським посвідченням водія у ЄС

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Липня 2023, 16:00
водійське посвідчення
Фото: Pexels

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