Дійсне чи ні? Що робити з українським посвідченням водія у ЄС

Чимало українців продовжують своє життя за кордоном, отримуючи захист та підтримку міжнародної спільноти у різних аспектах життя. Зокрема, підтримку отримують й українські водії.
Чи треба змінювати посвідчення водія, що робити, коли у документа закінчився термін дії та при його втраті чи крадіжці — на всі ці питання відповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Telegraph.
Дмитро Лубінець розповів про чотири загальні аспекти, які слід знати українським водіям у ЄС. Важливо, що вони стосуються громадян, які перебувають під захистом країни перебування.
При цьому водії не зобов’язані мати переклад свого посвідчення та міжнародне посвідчення. Єдине, що обов’язково слід мати при собі — документ, який підтверджує особу.
При цьому водії не зобов’язані мати переклад свого посвідчення та міжнародне посвідчення. Єдине, що обов’язково слід мати при собі — документ, який підтверджує особу.
Зауваж, що окремі країни ЄС можуть мати відмінності у національному законодавстві. Тож потрібно завчасно ознайомитися з конкретними вимогами й правилами країни перебування.
Зауваж, що окремі країни ЄС можуть мати відмінності у національному законодавстві. Тож потрібно завчасно ознайомитися з конкретними вимогами й правилами країни перебування.
Українські водії мають можливість обміняти своє посвідчення водія за кордоном у відділеннях ДП Документ. Їх можна знайти у Польщі, Туреччині, Словаччині, Чехії, Німеччині та Іспанії.
Це може знадобитися, якщо треба:
Тим часом для водіїв Україні є зміни. Стало відомо, що паркування в Києві знову стає платним. Усе, що відомо, читай у матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.