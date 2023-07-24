Дійсне чи ні? Що робити з українським посвідченням водія у ЄС

Чимало українців продовжують своє життя за кордоном, отримуючи захист та підтримку міжнародної спільноти у різних аспектах життя. Зокрема, підтримку отримують й українські водії.

Чи треба змінювати посвідчення водія, що робити, коли у документа закінчився термін дії та при його втраті чи крадіжці — на всі ці питання відповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Telegraph.

Українське посвідчення водія в ЄС: що треба знати

Дмитро Лубінець розповів про чотири загальні аспекти, які слід знати українським водіям у ЄС. Важливо, що вони стосуються громадян, які перебувають під захистом країни перебування.

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Не треба обмінювати посвідчення водія на документ європейського зразка. Українським документом можна користуватися протягом усього періоду перебування за кордоном. Якщо у тебе старий зразок водійського посвідчення, наприклад, книжечка, ти можеш вільно користуватися ним у ЄС.

При цьому водії не зобов’язані мати переклад свого посвідчення та міжнародне посвідчення. Єдине, що обов’язково слід мати при собі — документ, який підтверджує особу.

Громадяни України можуть продовжувати користування українським посвідченням водія навіть після закінчення його терміну дії.

Якщо ти загубив(-ла) документ, або його вкрали, можна отримати тимчасове посвідчення водія європейського зразка без складання іспитів.

Зауваж, що окремі країни ЄС можуть мати відмінності у національному законодавстві. Тож потрібно завчасно ознайомитися з конкретними вимогами й правилами країни перебування.

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Де обміняти або отримати посвідчення водія за кордоном

Українські водії мають можливість обміняти своє посвідчення водія за кордоном у відділеннях ДП Документ. Їх можна знайти у Польщі, Туреччині, Словаччині, Чехії, Німеччині та Іспанії.

Це може знадобитися, якщо треба:

змінити анкетні дані;

обміняти посвідчення після закінчення терміну його дії;

змінити посвідчення через його серйозне пошкодження.

Тим часом для водіїв Україні є зміни. Стало відомо, що паркування в Києві знову стає платним. Усе, що відомо, читай у матеріалі.

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