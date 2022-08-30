Нова марка Укрпошти: Пес Патрон збирає на благодійність

У перший день осені, 1 вересня, Укрпошта вирішила зробити приємний подарунок українцям, які з нетерпінням чекали на вихід нової марки Пес Патрон.

Марка розповість, як Патрон разом із саперами розміновує поля, ліси, ферми, будинки тощо і цим рятує життя багатьох дорослих й маленьких українців.

За весь час війни було знайдено вже більш ніж 150 000 вибухонебезпечних предметів, про це свідчать данні ДСНС.

Однак, на жаль, виявили ще далеко не всі вибухонебезпечні предмети. Частина з них все ще чекає на саперів й Патрона.

Яким би гарним та корисним не був Патрон, він теж потребує допомоги з боку технічних засобів, тому ця марка стане першою офіційною благодійною маркою країни.

За допомогою цієї марки Укрпошта сподівається зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, яка допомагає швидко розміновувати великі території.

Всі кошти, які залишаться після покупки спеціального автомобіля, підуть на підтримку притулків тварин по всій країні, тож ця марка і справді особлива.

Нещодавно, до Дня Незалежності, Укрпошта випустила ще одну марку та конверт. Читай, де можна їх купити.

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