Кримський міст, на біс! Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Ранок ще ніколи не був такий добрий, — пише у своєму Telegram Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. А все тому, що сьогодні, 8 жовтня, Кримський міст таки упав! Так ЗСУ привітали з днем народження очільника Кремля.

Вслід за нашими військовими, до “привітань” приєднується й Укрпошта: поштовий оператор анонсував випуск поштової марки з нагоди такої події — із Кримським мостом у вогні та назвою Кримський міст на біс!

Смілянський додає: малювати таку марку вони разом з художником Юрієм Шаповаловим почали ще задовго до сьогоднішньої події: там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією.

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Точну дату випуску ще повідомимо пізніше. Номінал марки — М (бо міст), а вартість — 18 гривень. Тираж марки — сім мільйонів або 126 грн за аркуш з семи марок.

До марки буде випущено конверт Перший день, немаркований художній конверт та картку.

Також Ігор Смілянський показав, як виглядатиме нова марка від Укрпошти.

Правління Укрпошти звертає увагу українців на важливі деталі, які використали розробники при малюванні марки.

Придивившись до зображення, можна помітити недопалок в руках героїні культового фільму Титанік, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях.

Бачимо також легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що “випадково” пролітав над мостом, а ще розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Всі ці мотиви на марках мають реальні паралелі з життя — можеш в цьому переконатися, прочитавши наш матеріал про вибух на Кримському мосту.

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