Велика тихоокеанська сміттєва пляма: що це таке та як її знищити

Питання екології та забруднення планети ще ніколи не поставало так гостро, як зараз. Та навіть приблизні уявлення того, як сильно діяльність людини шкодить Землі, важко. А ось побачити візуалізацію таких вчинків вдається не всім.

У 1997 році капітан Чарльз Мур плив з Гаваїв до Каліфорнії, коли помітив безперервний потік пластику, що гойдався в океані. Так він відкрив Велику тихоокеанську сміттєву пляму.

Що це таке, як виглядає Велика тихоокеанська сміттєва пляма та чи можливо її знищити — розповіли у BBC. Ми також ділимося важливою інформацією з тобою.

Зараз також дивляться

Велика тихоокеанська сміттєва пляма: що це і як її знайти

Капітан, що посеред Тихого океану, за тисячі кілометрів від суші знайшов величезну сміттєву пляму, був переконаний, що таке явище має бути більш масштабним.

Мур виявив найбільшу з п’яти сміттєвих плям у всьому світі.

Такі плями з’являються внаслідок океанських течій, що неначе вихор, всмоктують сміття, пластикові відходи, та дрейфують океаном.

Масу пластику, яка плаває у Тихому океані, часто називали сміттєвим островом, однак науковці зауважили, що ця велика пляма насправді не є чимось статичним, на що можна стати.

— Це не була гора сміття чи сміттєве поле, це навіть не була сміттєва ділянка. Океан виглядав, як каламутний суп, що складається з пластику різного розміру, — розповів Чарльз Мур. Через це отримати чіткі зображення та підтвердження сміттєвої плями неможливо, бо вона дуже швидко рухається. За 25 років від виявлення першої такої плями чимало дослідників та науковців розмірковували над тим, як віднайти інші такі “мобільні” звалища посеред океану, та чи можливо їх знищити. До того ж масштаб Великої тихоокеанської сміттєвої плями настільки великий, що супутники часто сприймають її за сушу. Одне із досліджень за 2018 рік передбачило, що площа плями становить близько 1,6 млн кілометрів квадратних. А це — щонайменше 79 тис. тонн океанського пластику. Масштаби сміттєвої плями посеред Тихого океану вражають: це вдвічі більше за площу Техасу та втричі — більше Франції. Водночас кораблі можуть без перешкод проходити крізь пляму, адже близько 94% всього сміття становить мікропластик, що розміром менше кількох сантиметрів. Професор навколишнього середовища та технологій у Манчестерському столичному університеті Великої Британії Волтер Ліл зазначає: проблема полягає в тому, що більшість людей не знають про проблему. — Тому вони не відчувають достатньої мотивації, щоб брати участь у розв’язанні, — каже Волтер Ліл.

Читати на тему Досягти екологічного нейтралітету: Єврокомісія показала план щодо зменшення викидів газів Єврокомісія ухвалила документ про зменшення викидів вуглецевих газів в атмосферу.

Небезпека сміттєвих плям у Тихому океані

Науковці наголошують, що доки ми нічого не робимо, Велика тихоокеанська сміттєва пляма продовжує збільшуватися. Пластик несе загрозу навколишньому середовищу, у смітті заплутуються та гинуть черепахи, помилково за їжу його приймають птахи.

Проблема настільки поширена, що породила пластисферу — термін, який використовується для екосистем, які еволюціонували, щоб жити в створеному людиною пластиковому середовищі.

Через це можуть зʼявитися не лише біологічні небезпеки, а й мутації серед істот.

Сміттєві плями накопичуються у відкритому морі — частинах океану, які знаходяться за межами територіальних вод — тому лише деякі уряди візьмуть на себе відповідальність за них. Проте проблему стає все важче ігнорувати, каже Ліл.

Боротися з проблемою варто комплексно, з використанням технічних можливостей та практичного втілення. Наприклад, два човни натягують велику сітку та у П-подібному вигляді збирають сміття, проходячи крізь сміттєві плями. Зменшити кількість відходів можна, сортуючи сміття. Поради для новачків, як сортувати сміття, ми писали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.