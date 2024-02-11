Подорожі та натхнення

Велика тихоокеанська сміттєва пляма: що це таке та як її знищити

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Лютого 2024, 19:30
Велика тихоокеанська сміттєва пляма: що це таке та як її знищити
Фото: Unsplash

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