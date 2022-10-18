Відтепер не тільки у Києві! McDonald’s відкрив ресторани у Львові: адреси та правила роботи

Українці з нетерпінням чекають відкриття улюбленого McDonald’s у всіх містах, але поки що компанія може працювати не у всіх регіонах. Одними зі щасливчиків стали кияни.

Ресторани швидкого харчування вже відкрилися у Києві близько місяця тому. Тепер стало відомо про відкриття McDonald’s у Львові. Про це компанія написала у своєму Twitter.

Де працює McDonald’s у Львові

У Львові вже працюють чотири заклади за адресами:

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просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30а

Також у компанії повідомили, що піклуються про безпеку відвідувачів, тому заклади не працюватимуть під час повітряної тривоги.

Усі працівники й клієнти у разі загрози мають покинути заклад і пройти у безпечне місце.

Але смачні бургери можна з’їсти не тільки у McDonald’s, а й у себе на кухні. Раніше ми розповідали рецепт бургера як у McDonald’s від Євгена Клопотенка.

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