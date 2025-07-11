Дешево й красиво: відпочинок на Шацьких озерах 2025

Тривалий стрес та поганий сон через тривоги — виснажують. А без якісного відпочинку цей стан загрожує вигоранням й втратою ефективності.

Щоб перезавантажитися та відновити ресурс для подальшої роботи, необов’язково їхати за кордон. В Україні є чимало місць, які закохують своєю природою, красою та спокоєм.

Одне з таких — Шацькі озера на Волині. Хоча колись пляжі навколо Світязя — найглибшого озера України — були заповнені відпочивальниками, зараз вони майже пусті.

Яким може бути відпочинок на Шацьких озерах під час війни та скільки він буде коштувати — у матеріалі.

Відпочинок на Шацьких озерах 2025: види дозвілля та ціни

Весна — ще не розпал туристичного сезону. Але українців до великодніх свят так і вабить на Шацькі озера. Крім того, тут покращується сервіс, є багато варіантів для активного відпочинку й тішать демократичні ціни.

Та попри це, через війну відпочивальників майже немає — людей обмаль. Є бази взагалі порожні. Частина ще не відкрилася, сподіваються на піковий сезон.

На озера туристи їдуть переважно у вихідні, в сонячну погоду, щоб розвіятися та отримати позитивні емоції. Власниця однієї з баз відпочинку каже, що усе вільно, заповненість буває на два-три дні максимум.

Хоча туристів зовсім небагато, а в країні війна — ціни на проживання ніхто не підіймав. Власники баз відпочинку розуміють: людям зараз важко.

Переночувати на Шацьких озерах можна від 150 гривень. Якщо винаймати будинок на декілька сімей, то вартість житла обійдеться у кілька тисяч.

Щоправда, спеціалізованих укриттів небагато. Більшість баз відпочинку користується правилом двох стін, адже усі зусилля спрямували на облаштування безпечних місць у школах та садочках.

Що робити на Шацьких озерах під час війни

Деякі туристи все ж приїздять відпочивати на Шацькі озера. Вони діляться, що тут помірний клімат, немає такої спеки, як на морі, довкола багато ягід та варіантів для цікавого, різноманітного відпочинку.

Так, особливо у цій місцевості може сподобатися поціновувачам активного відпочинку. Тут розроблені веломаршрути та можна піти у сплав на байдарках. Маршрути дещо підкоригували через територіальну близькість до Білорусі.

А от дискотеки та різні масові заходи тут скасовані. Проте туристам це не заважає, адже пріоритети та вподобання для дозвілля дещо змінилися.

Якщо вода — не твоє місце сили, можеш спробувати знайти “дзен” у горах. Ми розповіли, де найвищі точки Карпатського хребта та якими маршрутами туди можна дістатися.

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