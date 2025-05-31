Як людина, яка побувала у багатьох курортних містах і містечках Одещини, Івано-Франківщини, Львівщини, Херсонщини й встигла побачити Крим, можу назвати себе вибагливою туристкою! Сказати чесно — від Хмельницької області багато вражень не очікувала, а дарма. Забираю свої слова назад.

Разом з Visit Ukraine я спробувала найцікавіші види відпочинку у Хмельницькій області: рафтинг Смотрицьким каньйоном, ліплення посуду у Кам’янець-Подільській фортеці, дегустації місцевих крафтових вин, сирів та меду — і про все найцікавіше розкажу і покажу в матеріалі Вікна-Новини.

Що подивитися у Хмельницькій області

Усе, що буде в цьому матеріалі, я встигла подивитися за 1,5 дня. Та щоб сповна насолодитися краєм потрібно хоча б три-чотири дні. Розпочати свій відпочинок можна з Кам’янця-Подільського. Місто має яскраву та багатовікову історію і навіть власну вуличку “червоних ліхтарів”.

Аби краще пізнати Кам’янець-Подільський, варто взяти гіда. З цим проблем не буде, адже екскурсії тут проводять як історики та кандидати наук, так і аматори. Гід проведе усіма закапелками й поділиться цікавими фактами про вулицю Зарванську, яка у 19 столітті була вулицею розпусти з червоними фіранками.

Усі сороміцькі будинки, які тут були, обов’язково мали червоні фіранки на перших поверхах. Якщо занавісочки були розчахнуті, значить вільно, можна було заходити, — ділиться кандидат історичних наук Андрій Хоптяр.

А ще варто дізнатися більше про класи домів розпусти, від чого залежала зарплатня жінок, про кілометрові катакомби під містом, правління Петлюри у місцевих будиночках та що пережила фортеця за віки існування.

Рафтинг, Бакота і вино: ділимося, як і де відпочити у Хмельницькій області / 10 Фотографій

До речі, у самій фортеці радимо не оминати гончарну майстерню. Тут неймовірно гарний посуд і прикраси ручної роботи. Пан Олег поділиться всіма секретами та навчить майструвати чашку чи тарілку власноруч.

Місто затишне, з привітними місцевими, які поділяться всім, що мають і знають, адже поки не втомлені від туристів. А загалом Кам’янець-Подільський може стати ідеальним варіантом для тих, хто любить поєднання спокійного та активного відпочинку.

Основними місцями, які варто побачити у Кам’янці-Подільському, є:

Кам’янець-Подільська фортеця та майстерня кераміки;

Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла;

Музей мініатюр Замки України;

Верхня Подільська брама / Вітряна брама;

Площа Польський ринок та Сувенірне містечко;

Площа Вірменський ринок;

Будинок з драконом (№9);

Троїцька церква;

Вулиця Зарванська;

Мурали міста.

Рафтинг, Бакота і вино: ділимося, як і де відпочити у Хмельницькій області / 8 Фотографій

Після такої прогулянки захочеться підкріпитися. До речі, ціни у місцевих закладах значно нижчі, ніж у Києві чи Львові. А після перегляду пам’яток архітектури й культури, можна спуститися донизу і спробувати рафтинг у каньйоні.

Рафтинг у Смотрицькому каньйоні

Прогулянка на байдарках Смотрицьким каньйоном заслуговує окремої уваги. Спершу мені видалося це небезпечною ідеєю, та насправді таке плавання виконує свою терапевтичну функцію.

Сплав починається неподалік від фортеці, від якої треба спуститися донизу. Довжина маршруту близько чотирьох кілометрів. У неспішному темпі його долаємо за дві години. Під час сплаву краєзнавці поділяться з вами історією формування Смотрицького каньйону, які види риби водяться у річці Смотрич, і які птахи пролітають над головами у цей час.

Під час сплаву можна помітити качок, лебедів, лелек, боривітрів, а ще — хатинки бобрів, а подекуди навіть вужиків. Та частіше ніж фауну можна побачити місцевих у процесі риболовлі.

Рафтинг, Бакота і вино: ділимося, як і де відпочити у Хмельницькій області / 7 Фотографій

Про Смотрицький каньйон варто знати кілька цікавих фактів:

Каньйон почав формуватися у Силурійський період палеозойської ери. Близько 440 мільйонів років тому він був дном великого моря. У ньому кам’яніли різні тогочасні тварини та організми. Залишки рибоподібних, які час від часу знаходять, не схожі на сучасних риб. Смотрицький каньйон є геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Над каньйоном проходить міст Стрімка лань — він унікальний, адже є найвищим в Україні, а також суцільнозварним, як міст Патона. Каньйон має приховані та видимі печери. Це одне з улюблених місць скелелазів.

Бакота — неймовірні краєвиди й сплав

Відпочинок у Хмельницькій області не може обійтися без мініподорожі на Бакоту. Сюди ходять туристичні автобуси. Сама зона відпочинку має трагічну історію. У радянський період під час побудови Новодністровської ГЕС вимушено затопили близько 25 сіл.

Людей вигнали з їхніх домівок та змусили розібрати житло до фундаменту. Залили водою і кладовища, які були в цих селах. Нині Бакота — частина Дністровського водосховища, зона відпочинку та унікальне місце. Тут свій мікроклімат і погода, що змінюється раз на кілька хвилин.

Саме тому спершу ми побачили сонце, потім відчули пориви вітру, а під кінець нашої подорожі Бакотою нас залило зливою — промокло все. Крім того, що Бакотська затока є водно-болотним угіддям міжнародного значення і входить до складу Подільських Товтр, її варто побачити, адже це місце неймовірної краси.

Рафтинг, Бакота і вино: ділимося, як і де відпочити у Хмельницькій області / 9 Фотографій

Хоча тут немає електроенергії, люди облаштовують собі будиночки, де радо приймають гостей та влаштовують їм дегустації. Спустившись з верхів’я, можна побачити давні скельні печери та сплавитися Бакотською затокою.

Садиба Онищуків і Медова Бакота

Хмельниччина — це ще і про унікальні смаки та крафтових виробників. Спробувати тут можна місцеву медівку, сири, медові пироги та вина, що перемагають на міжнародних конкурсах, але не продаються у магазинах.

На самій Бакоті є родинний бізнес з однойменною назвою Медова Бакота. Пасічник Микола Гакман радо розповість про своїх бджіл і мед, який вони приносять. А після цього можна спробувати кілька сортів меду і медівку.

Мед смачний, адже бджоли збирають пилок з квітів і рослин, занесених до Червоної книги України. А крім меду, родина почастує вас делікатесами з риби та баношем.

Рафтинг, Бакота і вино: ділимося, як і де відпочити у Хмельницькій області / 3 Фотографії

Садиба Онищуків — перлина села Кульчіївці. Родина власноруч вирощує понад 200 сортів винограду, фундук, полуницю, лаванду… А з зібраних урожаїв виготовляє вино. Та це не звичайний домашній продукт, а вина-призери міжнародних змагань. Сюди приїздять з Італії та Молдови, аби спробувати та взяти з собою.

Винороб Олександр Онищук навчався ремесла у кращих — у Грузії та Іспанії. Він не змагається з місцевими виноробами, а радо ділиться всім, що знає і сам. А його дружина, пані Світлана, займається арт-терапією з дітьми та ВПО і допомагає чоловікові зі смаками вин та ідеями.

Сюди приїздять цілі групи туристів, які проводять затишні вечори з дегустаціями виняткових вин. А влітку можна збирати урожай полуниці й винограду.

Інсайти, подяки та всі посилання, які можуть вам знадобитися:

Хочеться відзначити глибоку співпрацю та зацікавленість місцевої влади своїми крафтовими виробниками. Це взаємопідтримка, яка справді заслуговує на повагу. Чомусь не всі органи влади у містах України так само пишаються і популяризують своїх виноробів, сироварів, гончарів та інших майстрів.

З єдиних видимих мінусів подорожі — погані дороги та відсутність зручного сполучення з містом. Тож ідеальний варіант — подорожувати на машині або купувати ретельно спланований тур.

Організувати схожу чи аналогічну поїздку можна на Visit Ukraine. Дізнатися більше можна на сторінках Instagram, Facebook, YouTube.

А заглибитися в життя регіону та міста можна у соцмережах Кам’янець-Подільської міськради.

Раніше ми теж розповідали про відпочинок у Бакоті.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.