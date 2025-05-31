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Рафтинг, Бакота і вино: ділимося, як і де відпочити у Хмельницькій області

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Травня 2025, 17:00
Відпочинок у Хмельницькій області

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