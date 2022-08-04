Відпочинок в Україні влітку: куди поїхати і як дозволити це собі в умовах війни

Надворі сонячне літо. Якщо ти досі у роздумах, як відпочити цього року, ми розповімо тобі про невідомі багатьом туристам місця, а також як зробити відпочинок безпечним з огляду на воєнний стан.

Якщо словосполучення “відпочинок в Україні” навіює спогади лише про Одесу та Херсон, ми йдемо на швидку туристичну допомогу! У нашому матеріалі ти точно знайдеш собі варіант до душі.

Відпочинок в Україні 2022

В Україні просто неймовірна природа! Якнайкраще побачити її можна серед каньйонів, озер, водоспадів та Карпатських гір.

Не варто забувати про власну безпеку під час подорожі. Не всією природною місцевістю можна вільно гуляти, а лише там, де немає загрози. Уважно слідкуй за табличками та обмежувальними стрічками.

Ми також даємо мапу з обмеженнями та комендантською годиною по всій Україні.

Каньйони в Україні

Певно, найгарнішими є Богуславський, Коростишівський та Буцький. Вони розташовані у Київській, Житомирській та Черкаській областях відповідно. Скелі, річки та ялинки навколо створюють чарівну атмосферу.

Буцький каньйон, Черкаська область: джерело

Коростишівський каньйон, Житомирська область: джерело

Богуславський каньйон, Київська область: джерело

Під час відпочинку на каньйонах можна і ловити рибу, і прогулюватись на човниках, і навіть лазити по скелях. Якщо ти полюбляєш активний відпочинок, візьми з собою все необхідне для походу.

Пам’ятай: купання у каньйонах має бути безпечним! Візьми з собою зручне взуття, яке не ковзатиме по мокрому камінню.

Озера в Україні

Не менш гарними є й українські озера. Найчистіші з них розташовані у високогір’ї Карпат. Але й на Волині кілька варіантів знайдеться.

Ці озера можна вгадати за фото, бо подібної краси деінде годі й шукати. Синевир вражає магічністю та чистотою. Озеро, огорнуте хвоєю, ніби зі старовинних легенд.

Його ще називають Оком Карпат. Тут унікальна флора та фауна, яку майже не знайти в Україні.

Синевир, Закарпатська область: джерело

Ще однією перлиною Закарпаття є озеро Несамовите. Навколо нього є хребти гострих скель, а саме озеро оточене квітучою долиною. Місцеві кажуть, що воно приховує купу таємниць.

Одна з причин — дивні перепади погоди. Існує багато цікавих легенд та вірувань про Несамовите. Чим не привід відпочити там?

На Волині також є гарні та кришталево чисті озера. Наприклад, Світязь та Шацькі озера. Світязь є найглибшим в Україні. Природа навколо озер неймовірна! Можна збирати лісові ягоди та гриби. Останні дослідження показали, що озера мають льодовикове походження.

Світязь, Волинська область: джерело

А це Шацькі озера. Усі волинські озера розташовані поруч. Там цілий комплекс з понад 20 водойм. Зона Шацьких озер оточена базами відпочинку та оздоровчими комплексами, тож обирай, що тобі до смаку.

Шацькі озера, Волинська область: джерело

Село Бакота згадане в літописах 1024 року. Тут були поселення язичників. Нині тут один із найстаріших чоловічих монастирів та місце, де знаходиш спокій. Тут також є джерела з цілющою водою.

Бакота, Хмельницька область: джерело

Українські водоспади

Так-так, на водоспади і в Україні можна подивитись! Вони будуть точно не гіршими за іноземні. Карпатські водоспади вражають своєю красою. Вони мають рекреаційні властивості та наукове значення.

Ялинський водоспад, Закарпатська область: джерело

Воєводин, Закарпатська область: джерело

Манявський водоспад, Івано-Франківська область: джерело

Українські фортеці

Українські фортеці — величні та таємничі. Варто об’їхати їх усі. Більшість із них розташовані в Криму, але тур не варто відкладати надовго. ЗСУ першими побачать звільнені кримські фортеці.

А поки мандруй вільними від окупанта землями. І зазирай до форту-застави у місті Тараканів. Його ще називають містом привидів. Місцеві розповідають, що раніше там проводили ритуали чорної магії, а туристи кажуть, що від атмосфери цього місця кров стигне в жилах.

Важливо: не блукати без гіда таємничими проходами та колодязями.

Форт-застава Дубно, Рівненська область: джерело

Тустань — середньовічний наскельний оборонний комплекс, град і митниця, залишки якого розташовані в Українських Карпатах, поблизу села Урич. Під час розкопок та розчищення колодязя в Тустані виявили тисячі цікавих артефактів. Деякі з них зберігаються в інтерактивному музеї поряд зі скелями.

Тустань, Львівська область: джерело

Хотинська фортеця — середньовічна оборонна фортеця, була однією з наймогутніших у Східній Європі. Її визнано одним із семи чудес України. Фортеця відігравала важливу роль в політиці та історії багатьох народів: українців, молдаван, турків, росіян.

Хотинська фортеця, Чернівецька область: джерело

Кам’янець-Подільська фортеця також належить до семи чудес України. Вона бере свій початок з 10–13 століття. Історія фортеці складна, її постійно руйнували та відбудовували аж до 14 століття. Вона оповита сотнями легенд, послухати які можна лише там.

Кам’янець-Подільська фортеця, Хмельницька область: джерело

Аккерманська фортеця — її ще називають Білгород-Дністровська, адже розташована вона саме у цьому місті Одеської області. Це найбільша цитадель України. Вона змінила багато господарів та пережила численні облоги. Фортеця має свої загадки, наприклад, тетраксис у стіні.

Аккерманська фортеця, Одеська область: джерело

Київ

Якщо тобі до вподоби міський шалений ритм, відвідай Київ. Серце України — старовинне і водночас сучасне. Тут кожен знайде собі щось до душі.

Влітку Київ особливо гарний. З підсвіченими вуличками Подолу, мостами через Дніпро, вуличними музикантами, їжею та івентами. Ти можеш поєднати історичну мандрівку з гастротуром. Адже у Києві, певно, сотні найоригінальніших барів та ресторанів.

Канів

Відвідати це місто можна з кількох причин: Тарасова гора, мальовничі пейзажі, історичні музеї, Успенський собор.

Канів, Черкаська область: джерело

Туристичні села та міста України

Україна відома й своїми туристичними селами та містечками. Кожне славиться чимось своїм. Якісь — видатними майстрами, інші — пам’ятками села чи відомими діячами. Наприклад, урочище Кам’яне Село.

Воно розташоване в Житомирській області й відоме скупченням валунів. Його також називають “український Стоунхендж”. Валуни також оповиті легендами, як-от що там заховано бібліотеку Ярослава Мудрого.

Кам’яне Село, Житомирська область: джерело



Жовква — давня межа земель та князівств Червоної Русі. Вона оточена унікальною природою. У Жовкві багато пам’яток. Наприклад, церква Пресвятої Богородиці, костел святого Лаврентія, Жовківський замок.

Жовква, Львівська область: джерело

Миргород — місто в Полтавській області, яке славиться цілющими мінеральними водами. Тут також є бальнеогрязевий курорт та краєзнавчий музей. Поруч із Миргородом є село Гоголеве, де минуло дитинство українського письменника Миколи Гоголя.

Миргород, Полтавська область: джерело

Як зекономити на подорожах

Подорожі стали ще дорожчими через війну. Але що ж робити? Ми підкажемо варіанти, з якими ти зможеш трохи заощадити.

Перевіряй готелі та квитки за датами, у певні дні ціни значно нижчі. До речі, краще робити це в режимі інкогніто. Адже інтернет має схильність відстежувати наші запити, відповідно, пропонуватиме дорожчі варіанти. В режимі інкогніто система не знатиме, чим ви цікавитесь, і запропонує багато вигідних варіантів. Спробуй каучсерфінг. Це коли тебе безкоштовно приймають до себе мешканці міста або села, в яке ти їдеш відпочити. Зареєструватись можна тут. Самостійне приготування їжі обійдеться тобі дешевше, аніж ресторани та кафе. Автобусні тури. За ціною виходять дешевше, ніж самостійна поїздка машиною. Обирай нетуристичні місця, не бійся зайти вглиб села чи міста. Ціни будуть значно нижчими.

Раніше ми розповідали, як компактно скласти валізу.

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