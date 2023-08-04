Не лише місце для оздоровлення! Що варто побачити та відвідати у Трускавці під час відпочинку

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, громадяни вільної країни залишилися фактично без великої частини курортів та відпочинкових напрямів на Півдні та Сході. Багато міст та населених пунктів пережили обстріли, окупацію, затоплення чи просто грабунок від рук російського народу.

Як не крути, але відпочивати та покращувати своє здоров’я потрібно кожному з нас. Тимчасово ми не можемо поніжитися у Чорному та Азовському морях, відвідати пам’ятки Криму чи насолодитися свободою степів Донецької області. Однак на Заході країни є вдосталь курортів, які тобі точно сподобаються.

Серед них — курортний Трускавець, рекреаційні властивості якого відомі далеко за межами України. Куди піти та що подивитися в Трускавці 2023 — розповідаємо далі.

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Що подивитися в Трускавці

Трускавець знаний своєю водою, яка має лікувальні властивості. Щоб покращити роботу ШКТ, вивести шлаки та відновити клітини печінки, підлікувати інші органи, сюди приїздять люди не лише з України, а й з-за кордону.

Бювет мінеральних вод Трускавця

Перше визначне місце, а заразом — і візитна картка Трускавця, — це бювет мінеральних вод міста. Вже кілька років тут працює карткова система, тобто пити воду можна лише за гроші.

Разом з тим, істотно зросли ціни й на житло та харчування, тож відпустка в Трускавці буде не з дешевих.

Музеї Трускавця

Нині у Трускавці діє лише два музеї та одна картинна галерея.

Музей народного художника України Михайла Біласа.

Розташований на центральній площі туристичної частини Трускавця, неподалік бювету, закладу Львівська майстерня шоколаду та навпроти Будинку культури імені Тараса Шевченка.

Михайло Білас все життя творив у Трускавці. Він — український митець художнього текстилю, експозиціонер, майстер гобелена, модельєр і головний художник будинків моди.

Митець помер 25 січня 2016 року.

Музей Історії Трускавця.

Міський історичний музей в місті Трускавець Львівської області розташований на вулиці Джерельній, що веде від бювету до центру міста. Вище від музею можна побачити пам’ятники Митрополиту Андрею, Січовим стрільцям.

У музеї зібрані матеріали та предмети з історії та культури міста, а також згадки про видатних осіб, пов’язаних з Трускавцем.

У семи залах музею експонується чимало цікавих документів, оригінальних експонатів з історії та побуту населення Підгір’я від найдавніших часів до сучасності.

Галерея Kopchak Art Gallery.

Галерея також є майстернею родини Копчаків. Тут представлені роботи художників, зокрема картини молодого художника Андрія Копчака.

Розташована вона за адресою вулиця Івана Мазепи 21 Д, на другому поверсі. Поруч — відділення пошти.

Пам’ятки культури та релігії

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії.

Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Діви Марії є історико-архітектурною пам’яткою Трускавця. У 1859 році тут звели каплицю, а у 1912 її розширили до розміру Костелу.

Статуя Христа Спасителя.

Архітектурна композиція Христос Спаситель встановлена на Гошівській горі, що є найвищою точкою Трускавця.

Сама статуя заввишки дев’ять метрів, а постамент сягає трьох метрів. Тобто, загалом висота скульптури становить 12 метрів.

З Гошівської гори видно все місто та місцеву залізницю.

Не лише місце для оздоровлення! Що варто побачити та відвідати у Трускавці під час відпочинку / 3 Фотографії

Сквер імені Раймонда Яроша.

Раймунд Ярош був одним із важливих людей для Трускавця. Саме він керував спілкою Трускавецькі джерела, а за час правління проводив прогресивну реформаторську діяльність на курорті, облаштував літній курорт-супутник Трускавця.

Тоді ж Трускавець став знаним та найкращим курортом у Східній Європі.

Родина Яроша також висадила парк біля бювету у Трускавці.

Вілла Kluberg.

За архітектурним стилем вілла є одним із найяскравіших зразків модерну з елементами швейцарського стилю. З моменту свого будівництва вілла функціонувала як пансіонат із кімнатами для оренди відпочивальників.

Побудована вона у 1907 році на прохання місцевого жителя Майєра Клуберга.

Тепер на першому поверсі функціонує ресторан, який заповнений історичними артефактами. Розташований заклад на вулиці Тараса Шевченка, 1.

Екскурсії.

З Трускавця постійно курсують екскурсійні маршрути. Відвідати можна:

Синевир. Мукачево. Ворохту. Буковель. Львів. Високий Верх. Славське. Скелі Довбуша. Боржавські полонини. Самбір. Почаїв. Галицьке ранчо.

У Трускавці також є багато розваг для дітей: дитячі атракціони в центрі міста, парк динозаврів Дино Парк та Арт-майстерня Інший світ.

І місті є великий дельфінарій, який й досі залишається популярним серед туристів. Однак дельфінарії — не найкраще місце для тварин. Раніше ми детально розповідали тобі про це в іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.