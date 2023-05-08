Аромати весни у вазі: як доглядати за бузком та зберегти його свіжість надовго

Букети квітів прикрашають житло та радують його власників ароматом та красою. Якщо цієї весни тобі вдалося купити або зрізати свіжі гілочки бузку, в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як доглядати за бузком у вазі, а ще як надовше зберегти його свіжість. Читай корисні поради.

Як доглядати за бузком у вазі

Зрізаний бузок потребує щоденного догляду, щоб якомога довше простояти у вазі. Головним секретом є саме правильний зріз. Гілочки потрібно зрізати вранці або ввечері, використай для цього секатор або гострий ніж.

Зріз потрібно робити навскіс. Гілочки після зрізу потрібно чимшвидше поставити у воду. Якщо води поруч немає, замотай їх у вологу тканину. Найчастіше бузок у вазі стоїть 3-7 днів. Щоб продовжити життя бузку у вазі, дотримуйся таких правил:

На ніч залишай гілки у тазику з водою або у ванні. Щодня підрізай навскіс гілочки на 1-2 см. Змінюй воду, до неї можна додавати підживлення. Вони продаються у магазинах квітів. Або додай аспірин чи трохи цукру, столову ложку оцту. Обприскуй гілочки протягом дня. Температура води у вазі має бути кімнатною.

Для вази найкраще використовувати відстояну воду з крану. Якщо є можливість, можна наливати у вазу талу воду або з колодязя. Також бузок любить дощову воду.

Не варто ставити букет бузку на сонячне місце та поруч з іншими рослинами.

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Як довше зберегти зрізаний бузок

Якщо бузок починає в’янути, занур на кілька хвилин гілочки в окріп. Щоб продовжити життя букета, зріж зайве листя. Коли вода у вазі стає каламутною, це означає, що там розмножуються бактерії.

Слід щодня змінювати воду та додавати підживлення, якщо хочеш продовжити життя бузку. Для кращого живлення гілок можна розрізати стебла навхрест.

Бузок дуже любить воду, тому слідкуй за її кількістю. Доливай воду вранці чи ввечері. Ідеальною вазою буде невисока та широка. Також підійдуть 1-2 літрові банки.

Пам’ятай, якщо ти зрізаєш бузок, робити це можна лише тоді, коли він відцвітає, таким чином можна зберегти кущ на наступні роки.

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