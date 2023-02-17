Як доглядати за гіацинтом у домашніх умовах і що для цього потрібно

Гіацинт — це квітка, яку вирощують і на клумбах, і у приміщеннях. Але важливо зазначити, що якщо тобі подарували цю рослину в горщику, то без пересадки у квітник або просто на вулиці вона цвістиме лише раз. Адже гіацинтам дуже потрібен відкритий ґрунт. Як доглядати за гіацинтом — читай у матеріалі.
Важливо розуміти, що ці квіти добре ростуть за температури до +15 °С. Також гіацинтам потрібне світло, адже вони без нього не цвітуть.
Якщо ти зробиш удома умови, які будуть наближеними до природних, квітка тішитиме тебе красою до десяти років.
Якщо ти зробиш удома умови, які будуть наближеними до природних, квітка тішитиме тебе красою до десяти років.
Щоб продовжити їй життя, потрібно пересаджувати щовесни. Після цвітіння рослина може скинути відмерзлу зелену частину. Це означає, що вона більше не зацвіте.
Як ти вже зрозумів(-ла), за цією рослиною потрібно доглядати постійно. Краще дотримуватися основних правил:
Раніше ми розповідали, що подарувати подрузі на день народження.
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