Як доглядати за гіацинтом у домашніх умовах і що для цього потрібно

Гіацинт — це квітка, яку вирощують і на клумбах, і у приміщеннях. Але важливо зазначити, що якщо тобі подарували цю рослину в горщику, то без пересадки у квітник або просто на вулиці вона цвістиме лише раз. Адже гіацинтам дуже потрібен відкритий ґрунт. Як доглядати за гіацинтом — читай у матеріалі.

Як доглядати за гіацинтом вдома

Важливо розуміти, що ці квіти добре ростуть за температури до +15 °С. Також гіацинтам потрібне світло, адже вони без нього не цвітуть.

Якщо ти зробиш удома умови, які будуть наближеними до природних, квітка тішитиме тебе красою до десяти років.

Щоб продовжити їй життя, потрібно пересаджувати щовесни. Після цвітіння рослина може скинути відмерзлу зелену частину. Це означає, що вона більше не зацвіте.

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Для того щоб цибулина добре розвивалася, бери пухкий ґрунт. Для кращого догляду можна взяти першосуміш із листової землі, торфу та перегною. Туди ж можна насипати трохи піску. Коли цибулина цвістиме і ростиме, стеж за температурним режимом. У будинку не має бути занадто спекотно, адже квітка не любить жарких умов. За кілька кроків від батарей він може засохнути, тому розмісти гіацинт якомога далі від опалення. У кімнаті має бути достатньо вологи. Поливай гіацинт, щоб не було пересушених шматків землі. Підживлюй рослину спеціальними засобами. Вибирай горщик для квітки на 3–4 см ширший за цибулину.

Як доглядати за гіацинтом у горщику

Як ти вже зрозумів(-ла), за цією рослиною потрібно доглядати постійно. Краще дотримуватися основних правил:

Відразу після покупки залиш його в купленому горщику. Якщо ти з порогу підеш його пересаджувати, то це негативно вплине на коріння. Тримай квітку в освітленому місці, особливо взимку. Якщо ти дуже бережеш квітку, можна зробити додаткове підсвічування. Навесні потрібно притіняти квітку від потрапляння прямих променів сонця. Температура, в якій росте квітка, має бути відносно однаковою. Часто провітрюй кімнату, але пильнуй, щоб не було протягу. Поливати гіацинт потрібно водою кімнатної температури до двох разів на тиждень. Підживлюй двічі на місяць добривами. Для цього можна взяти рідке добриво для цибулинних рослин. Робити це потрібно після поливання квітки.

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