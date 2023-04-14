Як отримати громадянство США 2023 українцям: всі можливі методи отримання

Громадянство США дає можливість не лише жити, працювати та навчатися, а й отримувати медичну, юридичну допомогу в Америці та голосувати.
Крім того, існують і мінуси життя в США — дорога вартість набуття громадянства, складне його отримання та високі податки на прибуток.
Але якщо ти наважився(-лась) переїжджати до Америки, то треба знати, як отримати громадянство США у 2023 році.
Громадянство Америки можна здобути кількома шляхами. Наприклад:
Для того щоб податись на американський паспорт, треба досягти повноліття, знати конституцію США, мову і не мати судимостей.
Щоб отримати його, потрібно також надати вагомі докази наявності підстав для набуття статусу, пройти мовний тест (Civic test), а також скласти іспит з історії та політичного устрою американської держави.
Якщо ти не живеш у США багато років, не виграв(-ла) грін-карту і не маєш чоловіка/дружину з американським громадянством, можна поїхати й пожити в Америці завдяки спеціальній програмі.
Цього року Америка дозволила в’їзд до США українцям у спрощеній формі.
Цього року Америка дозволила в’їзд до США українцям у спрощеній формі.
Вона називається Uniting for Ukraine. Але це не отримання громадянства, а лише шлях до нього. Програма дає можливість два роки жити у США.
Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.
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