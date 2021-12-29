Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку — поради досвідчених водіїв

Плануєш автомобільну подорож у гори на зимові свята? Ранок у Великому Місті розповів, як підготувати авто до такої мандрівки.

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Зробити техогляд автомобіля. Перевірити стан покришок, тиск у шинах, заряд акумулятора, справність гальм та двигуна. Перевірити рівень технічних рідин — мастила у двигуні й коробці передач, антифризу та гальмівної рідини. Переконатися у справності підігріву та системи кондиціювання. На них уся надія в холодних горах.

Про всяк випадок покладіть у багажник лопату, надійний трос, теплі рукавиці, ліхтарик, аварійний знак, запаску, щітку від снігу, яка не дряпає скло, та ланцюги протиковзання.

Досвідчені водії рекомендують мати запас зимового омивача на морози до -20 °С, розморожувач скла та каністру з пальним.

Варто завчасно розрахувати кількість потрібного пального та продумати зупинки для підзаправки. Взимку авто витрачає більше пального і заправлятися аби чим — погана ідея.

Яке пальне варто обирати

Керівник АЗК Сергій Паламарчук розповідає, що сезонним має бути не тільки дизельне пальне, але і бензин, і автогаз. Зимовий дизель зазвичай витримує -20 °С.

А ось у період сильних морозів рекомендують заправлятися арктичним дизелем, який витримує до -40 °С.

Підібране не за сезоном пальне може нашкодити паливній системі. Великі мережі АЗС, як правило, ще з кінця осені рекомендують переходити на зимове пальне.

А ще в дорогу варто взяти паперову карту, адже в деяких місцях може бути відсутність мобільного покриття. Тоді навігатор не допоможе.

Пам’ятай про аптечку, документи та необхідне спорядження. Краще підготуй усе завчасно. Вдалих тобі новорічних свят і подорожей!

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