Щоб служила довго та якісно! Як почистити пральну машинку вдома самостійно

Пральна машина — одна із незамінної побутової техніки зараз. Щоб вона служила довго, за нею треба правильно доглядати. Якщо регулярно чистити пральну машинку, то вона матиме гарний вигляд і прослужить тобі довше.

Ми розповімо тобі, як почистити пральну машинку самостійно.

Цей процес довгий, адже потрібно окремо чистити всі відділення машини. Це потрібно робити раз на два – три місяці. Річ у тім, що всередині машинки може збиратися:

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грибок і пліснява у гумі ущільнювача;

накип на ТЕН;

залишки порошку всередині машини;

бруд у фільтрі зливного насоса;

іржа заливного шланга.

Через це світлий одяг після прання може здаватися не таким чистим.

Як почистити барабан пральної машинки

Насамперед потрібно почистити машинку зсередини — ТЕНу і барабан.

Накип утворюється із солей магнію та кальцію, тому прибирати її треба органічними або неорганічними кислотами.

Оцет та сода

Для цього способу потрібно 2 склянки столового оцту 9%, 1/4 чашки харчової соди, 1/4 склянки води. Далі треба змішати соду з водою та висипати суміш у лоток для приймання мийних засобів. Оцет — залити у барабан. Включити пральну машину без одягу, вибравши максимальну температуру і найтриваліший режим.

Лимонна кислота

1-6 пачок лимонної кислоти (залежно від об’єму пральної машинки) додай у відсік для прального порошку. Запусти машину також на максимальну температуру та час.

Як почистити манжети пральної машинки

Після того як ти зробив(-ла) попередній етап, можна чистити ущільнювальну гумку. Там завжди накопичується бруд та пліснява. Почистити манжети можна будь-яким мийним засобом чи содою.

Візьми губку, занур її в мийний засіб, акуратно потягни гумку на себе і протри металеву частину корпусу. Також не забудь почистити сам манжет. Але будь обережним (-ою), не розтягуй гуму сильно, щоб не пошкодити.

Як почистити лоток пральної машинки

Знайди інструкцію пральної машинки або подивися в інтернеті, як правильно витягнути лоток для порошку.

Після того як витягнув (-ла) лоток, прибери залишки порошку й акуратно протри відсік начисто.

Сам контейнер замочи у воді з мийним засобом на 30 хв. Потім добре вичисти його, використовуючи зубну щітку. Після цього витри лоток насухо і постав назад у відсік.

Як почистити фільтр пральної машинки

Нарешті настав час чистити фільтр зливного насоса. Якщо сильно запустити фільтр, машина рано чи пізно відмовиться зливати воду.

Але чистити фільтр дуже легко. Візьми місткість, яка підходить висоті розташування фільтра, плоску викрутку, якщо вона знадобиться.

Відкрий доступ до фільтра, він, найімовірніше, розташований у нижній частині корпусу. Перш ніж відкрутити кришку, постав під злив місткість для збирання води. Відкрути кришку проти годинникової стрілки й дістань з отвору все сміття, що скупчилося. Протри отвір, закрий його та встанови декоративну панель на місце (якщо вона була).

Як почистити фільтр затоки води у пральній машинці

Не слід забувати чистити фільтр заливного шланга. З часом цей фільтр засмічується іржею та піском. Але його чистити потрібно не так часто, досить раз на півроку.

Візьми зубну щітку, плоскогубці та перекрий кран доступу холодної води до пральної машини. Відкрий доступ задній стороні пральної машинки. Праворуч у верхній частині корпусу ти побачиш заливний шланг.

Далі відкрути гайку шланга проти годинникової стрілки, дістань фільтр із сіточкою, використовуючи плоскогубці. Вичисти фільтр зубною щіткою та постав на місце. Не забудь відкрити доступ до холодної води.

Після всіх етапів потрібно помити машинку зовні: дверцята, панель управління, верхню та бічні панелі.

Є ще одна побутова техніка, яка потрібна нам навіть більше ніж пральна машинка. Це — холодильник. За ним теж треба регулярний догляд. Раніше ми розповідали, як прибрати неприємний запах в холодильнику.

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