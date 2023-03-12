Весняний догляд за садом: як правильно обрізувати яблуні для кращого врожаю

З приходом весни садівники повертаються до догляду за деревами, щоб ті своєю чергою подарували найкращий врожай. Одними з найперших дерев, що потребують уваги, є яблуні.

Яблуня — це доволі велике дерево, яке має розлогі гілки за якими весь час потрібен догляд. Під час створення саду, господарі мають знати, як правильно проводити обрізання яблунь. Правильна процедура, а особливо на початку росту саджанця, гарантує вдалий розвиток дерева і багатий врожай.

Коли саме проводити обрізку яблуні навесні та як це зробити краще, Вікна підготували поради садівникам в матеріалі.

Зараз також дивляться

Коли обрізувати яблуні навесні

Терміни обрізання дерев дещо відрізняються, усе залежить від місцевості вирощення яблунь. Коли після зимових холодів ще відсутній підйом соку в дерев, потрібно ранньою весною починати обрізку яблунь. Терміни невеликі, садівник повинен встигнути до тепла.

У південних районах України обрізування яблуні проводять з першим теплом — це припадає на початок березня.

У центральних регіонах — це середина або кінець березня.

А от в холодних північних регіонах — варто зачекати до початку квітня

Переважно до цього часу вже сходить сніг та спостерігається позитивна температура повітря, але дерева ще не встигають розпускати бруньки, тому цей час вважають найоптимальнішим.

Чому потрібно проводити обрізку яблуні

Для садівників вчасна обрізка дерев є чи не найголовнішим пунктом догляду за плодовими деревами. Вона несе за собою чимало позитивних нюансів:

допомагає сформувати зовні гарне дерево

зміцнює скелетні гілки й центральний стовбур дерева

нарощує більшу кількість плодоносних гілок

продовжує життя дерева та поліпшує якість плодів

Дерево, яке переобтяжене гілками та плодами, починає давати врожай не кожен рік. Річ у тому, що йому потрібен час для відновлення сил, і рослина періодично відпочиває від плодоношення. Обрізка яблуні має метою її оздоровлення та омолодження.

Як правильно обрізати яблуні

Обрізку дерева традиційно починають з видалення зламаних за зиму гілок. Спочатку випилюють більші гілки, а потім видаляють дрібні. Можна використовувати як ножі, так і садові секатори. Для зменшення крони вирізають усі гілки, які починають рости горизонтально.

Проте процедура догляду відрізняється в залежності від виду дерев: молода це яблуня чи стара.

Як обрізати стару яблуню навесні

Такий метод обрізки називається омолоджувальним, тому що проводиться, коли дерево заростає гілками та починає погано плодоносити. Це поліпшить і продовжить плодоношення дерева, а також позбавить весь сад від старих гілок, на яких може бути інфекція.

Насамперед потрібно видалити старі, сухі та хворі гілки.

Якщо високоросла рослина, то спилити гілки наполовину, якщо вона середньоросла — на одну третину. При цьому довжина решти гілок не повинна бути понад два метри. Але потім висота південної частини крони не має перевищувати трьох метрів.

Оскільки зрізів буде багато, обробки садовим варом недостатньо. Місця обрізу додатково замотують темною плівкою або іншим матеріалом і залишають так до вересня.

Інша ж північна половина дерева залишається незайманою доти, поки обрізані гілки не почнуть давати плоди (зазвичай це відбувається на четвертий рік).

Як обрізати молоду яблуню навесні

Молоде деревце теж потребує догляду. Хоча обрізка буде й мінімальною, де потрібно видалити пошкоджені частини яблуні, але вона має важливе значенні у формуванні майбутнього дерева.

Якщо ви щойно посадили деревце, то потрібно вкоротити головний стовбур. Довжина його повинна бути не більше одного метра. Якщо у саджанця вже є бічні гілки, то дві третини довжини кожній необхідно зрізати секатором.

Під час другого обрізування яблуні навесні залишають не більше 5 сильних гілок, інші ж прибирають.

Перші роки треба періодично видаляти гілки, що ростуть усередину крони, і ті, що розташовані під гострим кутом. Вони вважаються непотрібними, оскільки забирають у рослин поживні речовини й не дають плодів. Також потрібно прибрати відростки, які спрямовані вниз.

Також варто стежити, щоб біля самого стовбура не з’являлася молода поросль, при потребі її вирізати, зокрема з сухими, пошкодженими чи підмерзлими пагонами.

Догляд після обрізання

Після обрізки дерева, потрібно за ним попіклуватись та обробити рани. Зрізи зазвичай оброблюють, щоб не витікав сік. Це може бути: садова мастика або вар, розчин вапна, олійна фарба та навіть пластилін. Хоча останнім часом є багато прихильників теорії, що дерева краще відновлюються, якщо зрізи нічим не покривати.

Також у пригоді стануть добрива: азотні чи мінеральні. Крім азоту обрізаним деревам може стати у пригоді й фосфор — він підсилює цвітіння, а калій — покращує якість плодів і підвищує зимостійкість. Фосфорні добрива вносять навесні, а ось калійні — тільки восени.

Разом з весняною підготовкою господарі готуються і до посівного сезону в теплиці. Раніше Вікна розповідали, як підготувати теплицю до весняної посадки.