Подорожі та натхнення

Весняний догляд за садом: як правильно обрізувати яблуні для кращого врожаю

Богдана Савчук 12 Березня 2023, 08:00
як правильно обрізувати яблуні навесні
Фото: Pexels

Більше новин
Дмитро Кулеба
Ігнорувати жахіття війни в Україні — лицемірство: Кулеба відреагував на відмову Зеленському виступити на церемонії Оскар
дозволені продукти під час посту
І поживно, і смачно! Що можна їсти у Великий піст 2023
як залікувати душевні рани
Японське мистецтво допоможе жити далі: як загоїти душевні рани
Став шлунок: як полегшити стан у домашніх умовах?
“Став” шлунок: як запустити травний процес в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чим обробляти дерева навесні і коли це робити
Для здоров’я і плодючості: чим обробляти дерева навесні і коли можна починати обприскування
Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2023 році
Від насіння до стиглого овоча: коли сіяти помідори на розсаду — оптимальні дати
Коли саджати тюльпани: період посадки навесні 2023
Щоб сад був пишним і яскравим: коли саджати тюльпани навесні і як правильно це робити
Гортензія
Як доглядати за гортензією в горщику і що для цього потрібно

Відео
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн

Відбили 92 атаки та тримали оборону: карта бойових дій в Україні 12 березня в режимі онлайн
Павло Казарін
Війна цього року не закінчиться: Павло Казарін в інтерв’ю під час ротації з Бахмута
0:02:17
парамедики
Місце, де розумієш важливість кожної хвилини: як парамедики рятують життя у стабпунктах
0:03:55
Херсонська область
Херсонська область після звільнення: як зараз живуть деокуповані села
0:04:32
Трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі
Він втратив сімох членів родини — трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі
Карта бойових дій в Україні
Спроби прорвати оборону та застосування аерозольних гранат на Донеччині: карта бойових дій в Україні 11 березня в режимі онлайн
0:02:47
Білогорівка
Дитячі іграшки поруч зі снарядами: ситуація у напівзруйнованій Білогорівці та як тримаються українські війська
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Рятують своє, ще й беруть трофеї! Як українські захисники позбавляють окупантів техніки
0:06:26
Бахмут
Доля Бахмута буде вирішена українськими солдатами: захисник Мамай розповів останні новини з передової
Комікеса Настя Зухвала про сексистський гумор в Україні
Аудиторія вже так не сприймає — комікеса Настя Зухвала про переосмислення сексистського гумору
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Місячний посівний календар на березень 2023: коли і що сіяти
Читати далі
Місячний посівний календар на березень 2023: коли найкраще займатись садівництвом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь