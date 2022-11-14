Як прикрасити кімнату на Новий рік: тренди декору 2023

2023 за японським календарем буде роком Чорного Водяного Кролика.

Багато людей перед тим, як прикрашати будинок на Новий рік, звертають увагу на колір тварини, що символізує її.

Якщо ти не хочеш прикрашати кімнату темними відтінками, можна заздалегідь продумати, в яких кольорах буде оздоблений дім.

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Як прикрасити кімнату на Новий рік своїми руками

Є багато різноманітних ідей для того, щоб прикрасити кімнату. Усе залежить від твоєї фантазії та можливостей. Свою кімнату можна прикрасити:

Маленькою ялинкою. Її можна поставити на робочий стіл, прикрасивши міні-іграшками та дощиком.

Гірляндами. Підбери гірлянду, що підходить тобі за різними критеріями, як-от довжина, колір, режими світла, форми лампочок.

М’якими іграшками. Зараз у багатьох магазинах із декором продаються маленькі різдвяні гноми. Вони стильно виглядають і наповнять кімнату атмосферою та затишком.

Світильником. Напередодні Нового року багато хто любить дивитися тематичні фільми. Наприклад, Сам удома, Гаррі Поттер, Віллі Вонка тощо. Щоб під час перегляду фільмів не вмикати світло, можна придбати гарний новорічний світильник.

Подарунковими коробками. Звичайні картонні коробки можна запакувати в подарунковий папір і перев’язати бантом.

Свічками. Для новорічної атмосфери можна придбати свічки у вигляді янголят, сніговиків тощо.

Розмальованими сніжинками. За допомогою білої та синьої фарби можна розмалювати вікна сніжинками.

Чашкою у новорічній стилістиці. Така чашка буде поліпшувати настрій у холодні вечори.

Як прикрасити кімнату на Новий рік 2023: прикрашаємо вітальню

Вітальня у Новий рік є центральною кімнатою. Тому потрібно красиво прикрасити її перед святом. Для цього тобі знадобляться:

Ялинка (штучна, натуральна чи в горщику).

Іграшки для ялинки.

Гірлянди для прикраси ялинки та кімнати.

Бантики та намисто для ялинки.

Декор у вітальні має бути витриманий в одній стилістиці. Наймоднішими у 2023 році будуть відтінки червоного, золотистого, зеленого та синього.

Також можна крім великої ялинки розмістити маленькі, виготовлені своїми руками. Наприклад, зв’язати їх чи пошити.

Як прикрасити кімнату на Новий рік 2022-2023: прикрашаємо спальню

Насамперед прикрась вікна гірляндами.

На підвіконня можна покласти витончені свічки, що плавають у келихах.

Також можна зробити смачну гірлянду зі звичайних цукерок. За допомогою степлера та шнурка вийде яскрава цукеркова гірлянда з гарними фантиками.

Також у центр кімнати можна поставити маленьку ялинку.

Як прикрасити кімнату на Новий рік 2023

Щоб прикрасити весь будинок, на двері можна повісити новорічний віночок із хвойних гілок.

Також не зайвим буде розставити по квартирі фігурки у вигляді символу Нового року 2023 — кролика.

Люстри та світильники можна декорувати блискітками та серпантином.

По будинку можна розвісити новорічні чобітки для подарунків, якщо в тебе немає каміна.

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