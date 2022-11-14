Як прикрасити кімнату на Новий рік: тренди декору 2023

2023 за японським календарем буде роком Чорного Водяного Кролика.
Багато людей перед тим, як прикрашати будинок на Новий рік, звертають увагу на колір тварини, що символізує її.
Якщо ти не хочеш прикрашати кімнату темними відтінками, можна заздалегідь продумати, в яких кольорах буде оздоблений дім.
Як прикрасити кімнату на Новий рік — дивись у матеріалі.
Є багато різноманітних ідей для того, щоб прикрасити кімнату. Усе залежить від твоєї фантазії та можливостей. Свою кімнату можна прикрасити:
Фото – Unsplash
Вітальня у Новий рік є центральною кімнатою. Тому потрібно красиво прикрасити її перед святом. Для цього тобі знадобляться:
Різні країни по-різному святкують Новий рік. Про традиції світу під час новорічних свят ми розповідали тобі раніше — читай у матеріалі.
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