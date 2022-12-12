Тренд на hand-made і не тільки! Як прикрасити ялинку-2023

Якщо ти теж готуєшся засвітити домашню ялинку, то наші поради стануть у пригоді. Ми зібрали ідеї, як прикрасити ялинку на 2023 рік.

Ідеї, як красиво прикрасити новорічну ялинку 2023

Тренд на hand-made

Якщо говорити про ялинку, останніми роками українці підхопили тренд прикрашати її натуральними іграшками hand-made, розповідає Наталя — вона флористка й декораторка уже більш як десять років.

Наприклад, пряниками ручної роботи. Вони дуже запашні та створюють вдома затишок, — розповідає Наталя.

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Вона додає: чудово, коли є традиція всією родиною щось робити разом, а потім прикрашати цими сімейними шедеврами новорічне дерево.

Прикрасити ялинку також можна: шишками, горіхами, сушеними мандаринами чи скибочками апельсину. “Тут можна фантазувати й вигадувати”, — переконує декораторка.

Також впродовж останніх п’яти років існує тренд на новорічні вінки, якими можна прикрашати двері, повісити їх на стіні або ж навіть поставити на святковому столі.

Як прикрасити ялинку 2023: трендові кольори

Якщо все-таки з іграшками, Наталя радить придивитися до прикрас трендових кольорів.

Цьогоріч у пошані відтінки червоного, рожевого, золотистого, синього, фіолетового та блакитного кольорів.

А от жовті відтінки краще відкласти до наступного року, вони не до душі символу 2023 року.

Декораторка каже: нині є й чималий вибір штучних іграшок найрізноманітніших форм. Тож ми поїхали туди, де їх виготовляють.

Мандрівка на фабрику з виробництва ялинкових прикрас

На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас виготовляють як традиційні кульки, так і фігурки людей, машин, тварин, овочів та фруктів.

Це можуть бути якість професії, захолплення, ситуації з життя. Тобто можна прикрашати ялинку подіями з життя, а не просто використовувати ялинкові прикраси як декор, — радить головна художниця Марина Чупринська.

І звісно, тут певні, що ялинка неможлива без символу прийдешнього року — Чорного Морського Кролика або Кота.

Ми ж із декораторкою Наталею взялися оздоблювати ялинку в базових кольорах. Це червоні, золотисті, сріблясті прикраси й трохи hand-made. Вони завжди актуальні. І якщо зберете навіть мінімальний такий набір — ваша ялинка буде в тренді ще багато років.

Здається, що досі не час? Читай, коли ставити ялинку до Нового року 2023 року.