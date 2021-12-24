Як святкують Різдво християни західного обряду — блогерка про свій досвід та сімейні традиції

Не так давно наша країна почала святкувати Різдво західного обряду, або, як кажуть, католицьке Різдво, на офіційному рівні.

У нашій країні більше православних вірян, тому для них залишається загадкою, що ж такого в Різдві, яке святкують 25 грудня, і чому його святкують краще, ніж Новий рік.

Адже православні, навпаки, більшого значення надають Новому року. А потім уже святкують Різдво.

Іноді з традиціями та колядками, а іноді тихо у сімейному колі.

Також святкування Різдва за західним обрядом та дуже трепетне ставлення до нього спостерігається у культурі заходу, де найбільше католицьких вірян. Найчастіше ми можемо це бачити у фільмах та серіалах.

Блогерка Олександра Голоуніна святкує зі своєю сім’єю Різдво саме 25 грудня, і вона погодилася поділитися з нами традиціями її родини.

— Я не знаю, в чому особливість католицького від православного в деталях, але можу поділитися своїм досвідом святкування католицького Різдва.

У нашій сім’ї є дві частини святкування: Святвечір, який відзначаємо 24 грудня ввечері, та саме Різдво — 25 грудня.

Олександра говорить, що в них заведено сідати за стіл з першою зіркою, а сама вечеря має бути пісна — без м’яса.

— У моїй сім’ї ніхто не поститься, але цієї традиції дотримуємося. На столі щонайменше 12 страв.

Перед початком вечері 24-го ми читаємо писання з Біблії та обмінюємося один з одним шматочками проскурки (символ хліба) з приємними побажаннями.

— 25-го вже святковий день, зазвичай ми запікаємо качку. І їздимо в костел на святкову різдвяну месу, — розповідає дівчина.

Блогерка каже, що подарунки кладуть під ялинку в ніч з 24 на 25 грудня. А різдвяного ранку усі збираються рано під святковим деревом, шукають своє ім’я та відкривають подарунки.

— Останні пару років ми обмінюємося віш-лістами. Так завжди зрозуміло, хто що хоче і буде радий отримати. А подарунки нам приносить Святий Миколай, він же Санта Клаус, а не Дід Мороз.

Різдвяне меню

Я вже згадала качку 25 грудня. Але у сам Святвечір обов’язково на столі має бути кутя, риба, соління і все, на що вистачить фантазії.

— Також раніше бабуся готувала різні пиріжки з начинками, але після її смерті сил підтримувати цю традицію немає.

Якщо чесно, наше сімейне свято Різдва — про сім’ю та якісь приємності, чари. Таких небажаних пригод, як показують у фільмах, у нас не буває.

Про підготовку Різдва з дітьми Олександра каже, що головне, щоб не заважали. Якщо можуть чимось нескладним допомогти, то допомагають.

А як же Новий рік?

Через те, що у фільмах ми більше бачимо святкування Різдва, а самому Новому року часу не приділяють, у нас складається враження, що католики Новий рік взагалі не святкують.

Але це не зовсім так.

Ні, Різдво не скасовує Новий рік, але основне свято та “застілля” з подарунками у нас все-таки на Різдво. Новий рік вже хтось як хоче, так і святкує, не обов’язково вже всією великою родиною.

А щоб ваш стіл був наповнений смачними та корисними стравами, треба заздалегідь продумати меню на Новий рік. Обирай собі рецепти: спробувавши ці страви, ти неодмінно захочеш приготувати їх знову.