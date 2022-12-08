Щоб зберегти тепло надовго: як утеплити пластикові вікна

Найголовніше правило для того, щоб пережити важкі холоди, — зберегти тепло в будинку. Якщо ти маєш у квартирі багато обігрівачів, але при цьому не утеплені вікна, то отримаєш лише великі платіжки за електроенергію.
Як утеплити пластикові вікна — читай у матеріалі.
Для того щоб дізнатися, де з’явилися щілини у вікні, через які проходить повітря, потрібно скористатися такими способами:
Пластикові вікна мають слабкі місця. Якщо не вдається визначити, звідки ж тікає тепло, потрібно знати про проблемні зони металопластикових систем.
Наприклад:
Після того як знайдеш дефекти, пов’язані з утепленням, потрібно подумати про те, хто займається їх усуненням.
Якщо у тебе виникли проблеми з ущільнювачем стулки, утеплювачем та фурнітурою, то такі завдання потрібно покласти на плечі майстра.
Якщо у тебе виникли проблеми з ущільнювачем стулки, утеплювачем та фурнітурою, то такі завдання потрібно покласти на плечі майстра.
Але якщо проблемні місця у вікнах — це укоси та відливи, можеш спробувати відремонтувати самостійно.
Важливо пам’ятати, що якщо ти живеш не на нижніх поверхах, то з метою безпеки всі ремонтні роботи, які стосуються вікон, краще віддавати майстру.
Щоб утеплити пластикові вікна у своєму будинку, можеш купити в будівельному магазині щось із цього списку:
Проте одним утепленням вікон не зігрітися взимку. Раніше ми розповідали, як вибрати обігрівач.
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