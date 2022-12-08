Щоб зберегти тепло надовго: як утеплити пластикові вікна

Найголовніше правило для того, щоб пережити важкі холоди, — зберегти тепло в будинку. Якщо ти маєш у квартирі багато обігрівачів, але при цьому не утеплені вікна, то отримаєш лише великі платіжки за електроенергію.

Як утеплити пластикові вікна — читай у матеріалі.

Як утеплити пластикові вікна і де витікає повітря

Для того щоб дізнатися, де з’явилися щілини у вікні, через які проходить повітря, потрібно скористатися такими способами:

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Візьми сірник або запальничку. Акуратно піднеси вогонь до вікна та проведи по всьому периметру рами. Це не новий спосіб перевірки, але досить надійний.

Якщо немає сірників або запальнички, просто проведи рукою вздовж рами. Обстеж усю пластикову віконну раму та місця її прилягання до стіни й визнач, звідки надходить холодне повітря до квартири.

Як утеплити пластикові вікна та з чого почати

Пластикові вікна мають слабкі місця. Якщо не вдається визначити, звідки ж тікає тепло, потрібно знати про проблемні зони металопластикових систем.

Наприклад:

Ущільнювач із гуми. Він проходить між склопакетом та рамою.

Штапік. Він закріплює склопакет.

Віконна фурнітура.

Місце, де прилягає металопластикова рама до укосів, відливу та підвіконня.

Також у вікні можна не помітити мікротріщини. Але саме вони порушують герметичність вікна.

Як утеплити пластикові вікна та хто це може робити

Після того як знайдеш дефекти, пов’язані з утепленням, потрібно подумати про те, хто займається їх усуненням.

Якщо у тебе виникли проблеми з ущільнювачем стулки, утеплювачем та фурнітурою, то такі завдання потрібно покласти на плечі майстра.

Але якщо проблемні місця у вікнах — це укоси та відливи, можеш спробувати відремонтувати самостійно.

Важливо пам’ятати, що якщо ти живеш не на нижніх поверхах, то з метою безпеки всі ремонтні роботи, які стосуються вікон, краще віддавати майстру.

Як утеплити пластикові вікна та якими матеріалами це роблять

Щоб утеплити пластикові вікна у своєму будинку, можеш купити в будівельному магазині щось із цього списку:

пінопласт;

мінеральна вата;

герметики;

монтажна піна;

спеціальні суміші.

Доступні способи утеплення пластикових вікон на зиму

Ретельно вимий склопакет. Помий вікно зовні та всередині. При цьому використовуй спеціальні засоби для миття вікон. Вони складаються з етилового чи нашатирного спирту, а це дає змогу не лише якісно помити вікна, а й уникнути розводів на склі. Це важливо, адже звичайне прозоре скло має низький рівень прозорості для інфрачервоних променів, що передають тепло. Так само помий віконну раму, щоб якісно прикріпити утеплювач. Встанови теплозберігальну плівку на все вікно. Завдяки плівці знизяться тепловтрати з дому майже на 50% (це доволі багато). Встанови енергоощадний склопакет. Відрегулюй віконну раму, підтягнувши кріплення за допомогою шестигранника (якщо є невеликий перекіс стулок). Він часто є у нових квартирах у зв’язку з тим, що будинок починає давати усадку. Заміни гумовий ущільнювач, якщо з’явилися мікротріщини або старий втратив еластичність. Використай монтажну піну для утеплення. Зазвичай вона потрібна за наявності протягу з вікна між підвіконням та віконною рамою або між відкосами та вікном.

Проте одним утепленням вікон не зігрітися взимку. Раніше ми розповідали, як вибрати обігрівач.

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