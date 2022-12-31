Подорожі та натхнення

Віра у мрію подарує крила! Як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно здійснилось

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 17:00
Як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно збулось
Фото: Pexels

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