Віра у мрію подарує крила! Як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно здійснилось

Яким не видався б рік тяжким, ми все одно знаходимо чого бажати на майбутнє. Особливо всіх українців зараз об’єднала одна мрія. Ми щодня продовжуємо задля неї працювати, але є ідея ще й забажати її справдження в одне з найбільших зимових свят.

Проте як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно здійснилось? Існує чимало традиційних способів, але кожен обирає собі той, що до смаку.

Та якщо ти прагнеш змінити традицію, або ж взагалі вигадати власну, то можна надихнутись варіантами загадування бажань нижче. А чи діють вони, ми зможемо перевірити вже зовсім скоро.

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Бажання в попіл та ігристе

Найбільш очевидним способом загадати бажання на Новий рік є саме цей варіант. Однак дехто не знає, як його правильно робити, тому з’являється чимало варіацій.

В оригіналі варто написати свою мрію на папері, підпалити його за допомогою свічки, висипати попіл в ігристе вино та випити. Здається просто? Тоді спробуй це зробити поки годинник б’є північ.

Також існує простіша та водночас цікава варіація цього способу. Для неї теж знадобиться твоє бажання та ігристе, але цього разу обійдемось без вогню. Просто варто за годину до півночі кинути у келих три пелюстки будь-якої квітки, подумки згадавши бажання, а коли почнеться бій курантів, то напій потрібно випити.

Пляшка повна бажань

Ще один спосіб загадати бажання теж потребує мати при собі ігристе, папір та, звісно, заповітну мрію.

Її необхідно написати на папірці у новорічну ніч, а потім заховати у пляшку, бажано маленьку, і залити все це ігристим зі свого келиха. Зберігати цей талісман необхідно до того часу, поки не здійсниться бажання.

Чари й баночка бажань

Звісно, декому одного бажання буде мало як на цілий рік. Не варто сумувати, а ліпше дотримуватись наступної інструкції.

Насамперед необхідно підготувати баночку, яку можна легко закрити.

Потім покласти в неї папірці, на яких записані бажання на наступний рік. Також місткість можна наповнити маленькими гілочками ялинки, конфеті та навіть обгортками від цукерок. Робити це варто за тиждень до Нового року.

Однак закривати банку потрібно, лише коли куранти проб’ють північ. А ось відкрити її можна буде лише за рік, щоб перевірити, які з усіх бажань збулися.

Монетка як талісман

Досить простий, але цікавий спосіб загадати бажання. Опівночі потрібно взяти в руки монетку, подивитись на неї та подумки розповісти їй про свою мрію.

Коли куранти проб’ють востаннє, то монетку необхідно заховати у потаємне місце. Потім її потрібно носити з собою як талісман, що допоможе здійснити заповітне бажання.

Гіркий присмак здійснення бажань

Деякі способи можуть бути не зовсім приємними, але від того не менш дієвими.

Наприклад, дехто полюбляє під бій курантів жувати горошину перцю.

Поки її смак гірчить та припікає, необхідно подумати про своє бажання і незабаром воно збудеться.

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