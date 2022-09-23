Голодні ігри за БігМак: як замовити доставку з McDonald’s

Нещодавно у Києві відновили роботу три ресторани популярної мережі McDonald’s, але місцеві скаржаться на те, що їм ніяк не вдається замовити улюблену їжу.

То в чому ж справа? Чому не вдається замовити доставку з McDonald’s у Glovo після відкриття закладів у Києві?

Читай, як замовити доставку з McDonald’s у Києві та чи можливо це зробити, у матеріалі.

Як замовити доставку з McDonald’s: доставка у Києві

Цілих півроку українці чекали на відкриття закладів американської мережі фастфуду McDonald’s.

В інтернеті користувачі мережі частенько скидали неперевірену інформацію про те, що ось-ось McDonald’s відчинить двері для своїх відвідувачів то у Києві, то у Львові.

Кілька разів ці чутки спростовували в українському PR-відділі компанії — і ось година поласувати улюбленою всіма картоплею фрі настала!

Люди з усього Києва та околиць їхали на лівий берег міста заради фаст-фуду та за атмосферою закладу. Відомо, що зараз у столиці працюють лише три заклади McDonald’s, і всі вони відкриті лише на доставку.

Як замовити доставку з McDonald’s: у яких районах Києва працює заклад

Поки що в Україні працює лише три заклади McDonald’s, і всі вони — у лівобережній частині Києва. На Гагаріна, 2-А, Бажана, 3-Б та Гришка, 7.

Уже в жовтні ці ресторани чекатимуть на відвідувачів. Можна буде з’їсти чизбургер на місці, забрати замовлення на McDrive та за допомогою експрес-вікон.

Як замовити доставку з McDonald’s — Київ

Доставку McDonald’s можна замовити з 9:00 до 21:00 через компанію-партнера McDonald’s Glovo. Ось тільки не всі місцеві можуть скористатися цим привілеєм.

Доставити улюблене меню працівник Glovo може лише для мешканців лівобережжя. На правому березі програма не працює.

Як замовити доставку з McDonald’s і чому не вдається зробити замовлення з доставкою

Українські психологи кажуть, що ажіотаж навколо McDonald’s сьогодні — це не що інше, як психологічна прихильність.

Страви з McDonald’s ніби повертають нас у колишній, довоєнний час. Люди хочуть насолодитися улюбленими мак-меню, але не можуть цього зробити через різні причини.

Зараз у застосунку Glovo ресторан McDonald’s не працює. Він не відображається на екрані телефона. Можливо, це технічний збій у системі або виникли проблеми з кількістю кур’єрів.

Коли працюватиме McDonald’s в інших містах

Незабаром McDonald’s відкриє на доставку інші заклади в Києві, а у жовтні — і в інших містах України. Зараз відомо, що фаст-фуд працюватиме, як усі інші заклади (закриватиметься під час повітряної тривоги).

McDonald’s: як ще можна замовити

Зараз на різних сайтах в Україні користувачі мережі виставляють оголошення про продаж страв із McDonald’s. Вони пропонують доставити мак-меню за подвійним тарифом та окремою платою за дорогу.

Такі оголошення мають попит, наприклад, на сайті ОLХ. Продавці навіть можуть надіслати ваше замовлення в інше місто за допомогою пошти. Але в якому стані ти отримаєш нагетси чи гамбургер — питання.

Ціни на McDonald’s 2022

McDonald’s завжди славився не лише швидкістю приготування та смаком страв, а й демократичними цінами.

На жаль, у жовтні цього року ціни на всі позиції у меню змінилися.

Це пов’язано зі зростанням курсу долара та цін на продукти.

Отже, якщо ти захочеш замовити у доставці БігТейсті, то доведеться заплатити не 112 грн, як до війни, а 154.

Якщо вранці, поспішаючи на роботу, ти захочеш насолодитися смаком та ароматом кави з Маку, доведеться викласти від 25 до 48 грн.

Дабл Чізбургер меню тепер коштує 143 грн, а БігМак — 152 грн.

Кияни мають ще один улюблений фастфуд — київську перепічку. Цю страву мають скуштувати усі, хто відвідує столицю. А якщо ти хочеш скуштувати її вже зараз, то тримай рецепт київської перепічки від Володимира Ярославського.

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