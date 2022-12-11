Екологічний, запашний та своїми руками: як зробити новорічний вінок

Свято наближається! Звісно, цьогорічні різдвяні канікули зовсім не такі, до яких ми звикли. До того ж через значний ріст цін, відсутність електроенергії та вимушені витрати українців на необхідні під час таких критичних ситуацій речі, не всі можуть придбати красиві новорічні прикраси.
Але кожен зможе зробити улюблені прикраси власними руками! Наприклад, ялинковий вінок на двері. Редакція Вікна-новини зібрала для тебе кілька інструкцій з виготовлення новорічних вінків удома.
Найпростіша покрокова інструкція — використай кілька товстих гілок ялинки, нитки, клей-пістолет та новорічні кульки.
Прикрашай такий вінок ти можеш на свій смак: замість кульок ти можеш використати горішки та сушені шматочки апельсина — так вінок буде ще й пахучим!
Для виготовлення цього вінка тобі знадобляться:
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Картон потрібен для основи нашого вінка. Якщо клеїти шишки на картон, вінок точно не розвалиться і протягом наступних років.
Технологія виготовлення така ж, як і для вінка з шишок. Замість останніх використай сушені прянощі: палички кориці, шкірку мандарина, шматочки сушених апельсинів, бодян та гілочки ялини чи сосни.
Всі ці компоненти можна приклеїти або примотати мотузкою чи нитками красивих кольорів.
Окрім краси такий декор наповнить твою домівку чарівним новорічним ароматом!
Окрім краси такий декор наповнить твою домівку чарівним новорічним ароматом!
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