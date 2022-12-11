Екологічний, запашний та своїми руками: як зробити новорічний вінок

Свято наближається! Звісно, цьогорічні різдвяні канікули зовсім не такі, до яких ми звикли. До того ж через значний ріст цін, відсутність електроенергії та вимушені витрати українців на необхідні під час таких критичних ситуацій речі, не всі можуть придбати красиві новорічні прикраси.

Але кожен зможе зробити улюблені прикраси власними руками! Наприклад, ялинковий вінок на двері. Редакція Вікна-новини зібрала для тебе кілька інструкцій з виготовлення новорічних вінків удома.

Як зробити новорічний вінок з ялинки своїми руками

Найпростіша покрокова інструкція — використай кілька товстих гілок ялинки, нитки, клей-пістолет та новорічні кульки.

Зараз також дивляться

Змотай та зафіксуй клеєм гілки ялинки у формі кола. На нитки нанизуй частину своїх кульок так, щоб вони звисали. Іншу частину приклей до гілочок. Фіксувати такий вінок на дверях можна з допомогою дротиків чи стрічок.

Прикрашай такий вінок ти можеш на свій смак: замість кульок ти можеш використати горішки та сушені шматочки апельсина — так вінок буде ще й пахучим!

Як зробити новорічний вінок із шишок своїми руками

Для виготовлення цього вінка тобі знадобляться:

шишки;

біла акрилова фарба, або біла гуаш;

пензлик та чиста суха губка;

клей-пістолет;

картон;

мотузка.

Картон потрібен для основи нашого вінка. Якщо клеїти шишки на картон, вінок точно не розвалиться і протягом наступних років.

Сухі шишки пофарбуй у білий колір. Виріж коло за картону, який стане основою для твого вінка. Не забудь вирізати ще одне коло всередині — це має бути основа у вигляді бублика. Обмотай цю основу мотузкою, залишивши петельку для кріплення вінка до дверей. Так і шишки краще клеїтимуться, і вигляд вінка буде естетичнішим. Вичавлюй на шишку клей та розміщуй її на своїй основі. Для декору можеш використати запашні прянощі, сушені фрукти чи гірлянду на батарейках — вийде чудово!

Як зробити вінок зі спецій своїми роками

Технологія виготовлення така ж, як і для вінка з шишок. Замість останніх використай сушені прянощі: палички кориці, шкірку мандарина, шматочки сушених апельсинів, бодян та гілочки ялини чи сосни.

Всі ці компоненти можна приклеїти або примотати мотузкою чи нитками красивих кольорів.

Окрім краси такий декор наповнить твою домівку чарівним новорічним ароматом!

Новий український різдвяний тренд — дерев’яні прикраси! Раніше ми розповідали тобі, як прикрасити свою домівку екологічними іграшками та що для цього необхідно.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!