Непросто, але дуже красиво: як зробити оленя з дроту

У всьому світі розпочалася підготовка до різдвяних свят. Цього року багато українців скептично ставляться до святкових приготувань, адже потрібно насамперед купити пристосування для життя без світла та тепла.

Але якщо ти все ж таки хочеш створити у своєму будинку затишок і святкову атмосферу, багато грошей на декор витрачати не потрібно.

Можна своїми руками змайструвати, наприклад, сніговика зі шкарпеток або оленя з дроту. Як зробити оленя з дроту — читай у матеріалі.

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Як зробити оленя з дроту і що для цього потрібно

Новорічний олень, зроблений у такий спосіб, може прикрасити не лише кімнату в будинку, а й заміську ділянку, територію біля входу до квартири.

До того ж створення таких фігурок — це чудовий спосіб провести час із дітьми весело та корисно.

Для того, щоб створити новорічну поробку, потрібно взяти:

пінцет;

лінійку;

ручку;

дріт;

ватман;

папір;

кусачки;

плоскогубці;

кнопки;

молоток;

ножиці;

малярський скотч;

нитки;

фарби.

Від дроту залежить розмір оленя. Якщо ти хочеш високу, велику фігуру (до 1 м), потрібно взяти матеріал із перетином 2–4 мм (дріт із заліза чи алюмінію).

Олень із дроту своїми руками

Насамперед потрібно знайти відповідний шаблон у соцмережах. Після цього роздрукувати його на папері.

Якщо ти робиш великого оленя, то з листка потрібно вирізати контур, наклеїти на картон і вирізати ножицями.

Після цього потрібно зафіксувати фігуру у вертикальному положенні. Біля неї поставити настільну лампу, а за нею — листок ватману. Коли в тебе вийде контур, потрібно обвести його олівцем.

Як зробити оленя: покрокова інструкція

Для того, щоб зробити основу, візьми хороший дріт. Щоб з’єднувати між собою елементи, потрібно взяти апарат для зварювання та скрутки, нитки та скотч.

Для початку за допомогою дроту потрібно зробити плоскі фігури: тулуб, голову, ріжки та ноги. Після цього зроби елементи для того, щоб фігура була об’ємною (кільця з дроту). Діаметр кілець має бути різним, це залежить від того, в яке місце ти кріпитимеш їх. Потрібно почати з обличчя, потім кріплять наступне кільце. По всьому корпусу спочатку потрібно закріпити до десять кілець. По ходу роботи додай інші кільця. Якщо робиш маленьку фігурку, то відстань між кільцями має бути до 7 см, а якщо більшу — до 17 см. Кільця треба з’єднати з боків шматочками дроту. Їх потрібно протягнути від обличчя до хвоста та добре закріпити лінії. Також потрібно зробити ноги оленя (дріт до кільця). А для того, щоб ноги були об’ємними, додай якомога більше широких кілець. Після цього потрібно прикріпити ріжки та вушка (теж із дроту). Фіксувати конструкцію необхідно дуже надійно, щоб фігура була міцною і не розламалася під впливом вітру (якщо стоятиме на вулиці).

Напевно, найбільше чекають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.

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