Непросто, але дуже красиво: як зробити оленя з дроту

У всьому світі розпочалася підготовка до різдвяних свят. Цього року багато українців скептично ставляться до святкових приготувань, адже потрібно насамперед купити пристосування для життя без світла та тепла.
Але якщо ти все ж таки хочеш створити у своєму будинку затишок і святкову атмосферу, багато грошей на декор витрачати не потрібно.
Можна своїми руками змайструвати, наприклад, сніговика зі шкарпеток або оленя з дроту. Як зробити оленя з дроту — читай у матеріалі.
Новорічний олень, зроблений у такий спосіб, може прикрасити не лише кімнату в будинку, а й заміську ділянку, територію біля входу до квартири.
До того ж створення таких фігурок — це чудовий спосіб провести час із дітьми весело та корисно.
До того ж створення таких фігурок — це чудовий спосіб провести час із дітьми весело та корисно.
Для того, щоб створити новорічну поробку, потрібно взяти:
Від дроту залежить розмір оленя. Якщо ти хочеш високу, велику фігуру (до 1 м), потрібно взяти матеріал із перетином 2–4 мм (дріт із заліза чи алюмінію).
Насамперед потрібно знайти відповідний шаблон у соцмережах. Після цього роздрукувати його на папері.
Якщо ти робиш великого оленя, то з листка потрібно вирізати контур, наклеїти на картон і вирізати ножицями.
Якщо ти робиш великого оленя, то з листка потрібно вирізати контур, наклеїти на картон і вирізати ножицями.
Після цього потрібно зафіксувати фігуру у вертикальному положенні. Біля неї поставити настільну лампу, а за нею — листок ватману. Коли в тебе вийде контур, потрібно обвести його олівцем.
Для того, щоб зробити основу, візьми хороший дріт. Щоб з’єднувати між собою елементи, потрібно взяти апарат для зварювання та скрутки, нитки та скотч.
Напевно, найбільше чекають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.
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