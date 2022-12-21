Подорожі та натхнення

Непросто, але дуже красиво: як зробити оленя з дроту

Анна Голішевська, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 14:15
Олень
Фото: Unsplash

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