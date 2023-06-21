Не просто курорт, але й історична скарбниця! Яке море в Чорногорії та які пляжі вважаються найкращими

Пізнавати історію та красу інших країн — одне з занять, які допомагають дивитись ширше на світ. А ще цікавіше, коли вдається віднайти дещо спільне з іншими. Наприклад, хто б міг подумати, що є ще країна, яка довгий час мріяла про свою незалежність? Яка досить молода, але готова дати відпір тим, хто зазіхає на її незалежність?

Думаєш, йдеться про Україну? Але насправді наша батьківщина має дещо спільне з Чорногорією, яка хоч і стала знов незалежною лише у 2006 році, але завжди славилась чарівними краєвидами гір, привітним теплим морем, а також гостинним місцевим населенням.

Тож, коли когось мучить питання, куди з’їздити відпочити, ця країна може стати його гарним рішенням. Лишається тільки дізнатись, яке море в Чорногорії, які пляжі вважаються найкращими, куди їдуть туристи для відпочинку. Та спершу — трохи про історію.

Зараз також дивляться

Чим особлива Чорногорія та її історія

Насамперед варто зауважити, що свою назву країна отримала від найменування гір, на яких вона розташована. Там і вирішили ще у шостому столітті поселитись слов’яни, які змішались з місцевим населенням.

Довгий час на її теренах панувала монархія, а в 14-17 століттях території країни контролювала Венеційська республіка. Через це досить часто у сучасних чорногорських містах можна відчути себе, ніби в Італії, адже архітектурні рішення відсилають думки саме до цієї культури. А чимало будівель, як церкви та фортеці чи інші споруди, були внесені у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Згодом Чорногорії навіть вдалось відновити свою незалежність. Та попри це, країні довелось пережити не лише одну окупаційну владу. Повсякчас на незалежність Чорногорії зазіхали різні загарбники, але найчастіше — серби. З ними чорногорцям довелось співіснувати в межах федеративної держави Югославія. І лише наприкінці весни — початку літа 2006 року країна знову змогла забути про союз та отримала свободу.

Після цього країні вдалось отримати статус кандидата на членство в ЄС, а також місце в НАТО. Однак їй довелось пережити політичну кризу та спроби здійснення державного перевороту.

Сприяли такому розвитку нестабільності Сербія та Росія, яка була невдоволена не лише приєднанням Чорногорії до військового блоку, але й санкціям чорногорців проти РФ після початку російської агресії проти України ще у 2014 році.

Куди їдуть туристи для відпочинку в Чорногорії

Тепер, коли ми трохи розібрались з історією країни, можна дізнатись більше й про красу її краєвидів.

Країна вітає своїх гостей одразу приємними посмішками працівників прикордонної служби та це зовсім не прикрашання фактів. Цей народ і правда настільки привітний.

Запропонувати Чорногорії туристам є що, адже країна багата як на гірські, так і морські краєвиди. Крім того, деякі мандрівники полюбляють робити тури саме її старовинними церквами та монастирями. Тож лишається тільки вибрати, що тобі до вподоби.

Одними з найбільш популярних для відвідування лишаються столиця країни Подгориця, прибережна Будва, острівний Светі-Стефан та історичний Котор.

Найпопулярніші напрямки серед туристів:

Будва (Будванська рив’єра);

Котор;

Светі-Стефан;

Подгориця;

Тіват;

Ульцинь;

Цетинє;

Петровац;

Ада Бояна;

Херцег-Нові;

Ігало.

Однак варто попередити й про неприємний момент: у Чорногорії завжди було чимало туристів з країни-агресорки. І попри те, що існує чимало санкцій проти РФ, а країна розглядає можливість впровадження візового режиму з Росією, але поки все ж там можна зустріти небажаних перехожих.

Яке море в Чорногорії та які пляжі вважаються найкращими

Море у Чорногорії таке ж, як і в Італії — Адріатичне. Тож здебільшого в країні можна розраховувати на середземноморський клімат, який дарує гостям теплі й сонячні дні на відпочинку.

Однак чорногорські пляжі навряд можна назвати дуже схожими між собою. Навіть в одному місті, як, наприклад, Будва, можна зустріти зовсім різні варіанти берегової лінії: десь буде більше каміння, а в іншому місці — менше.

Та варто все ж таки розуміти, що чисто піщані пляжі будуть рідкісною знахідкою, оскільки навіть на чорногорському острові Гаваї, який зачаровує своєю природою, теж буде непросто подолати кам’яні перешкоди дорогою до теплого моря.

Однак це єдиний пляж Чорногорії, що розташований не на материку, тому відвідати його все ж таки варто. Особливо, щоб побачити захід сонця за морською лінією горизонту.

Крім того, дістатись на нього можна просто на маршрутному катері з берега міста Будва. Та окрім пляжів, завжди можна спробувати піти нетрадиційним шляхом та навідатись до великої затоки Бока Которська, що теж може подарувати незабутні спогади.

Одні з найбільш мальовничих пляжів Чорногорії:

Гаваї (Будванська рив’єра);

Плаві Горизонті (Тіватська рив’єра);

Копакабана (Будванська рив’єра);

Буляриця (Будванська рив’єра);

Мурічі та Скадарське озеро — об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

Добреч (Герцег-Нові);

Лучіце (Петровац на Мору);

Мала Плажа (Ульцинь);

Могрен (Будванська рив’єра).

Думаєш, де ще можна знайти той улюблений запах моря? Тоді читай огляд найкращих курортів Кіпру для відпочинку.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!