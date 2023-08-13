Яскравий, аскетичний чи поєднання з природними матеріалами: який дизайн спальні зараз у тренді

Кінець літа може стати ідеальним часом для ремонтів чи оновлення власного дому. Але якщо вже й оновлювати вигляд власного дому чи квартири, то варто дізнатися про основні течії стилю в інтер’єрі.

Які стилі в інтер’єрі зараз модні та який найкраще підійде для твоєї спальні, редакція Вікна-новини розпитала в дизайнерки інтер’єрів та архітекторки Софії Кійко.

Дизайн спальні

— Тренди в інтер’єрі міняються значно повільніше, ніж, наприклад, в одязі, тож не потрібно боятися, що омріяний ремонт стане застарілим через рік-два, — пояснює дизайнерка та архітекторка Софія Кійко.

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Ось підбірка стилів, які актуальні зараз і будуть ще довго залишатися такими.

Вабі-сабі

Стиль вабі-сабі родом з Японії. Інтер’єри можна назвати аскетичними, тут майже або зовсім відсутній декор, зайві меблі та штучні матеріали.

В інтер’єрі багато дерева, глини та натурального текстилю, а самі матеріали грубо оброблені, з яскравими фактурами. Усі кольори теплі, природні, земляні.

Сюди чудово впишуться відреставровані меблі та предмети побуту. Автентичний стиль в нашій місцевості відтворити зовсім непросто, але його інтерпретація точно знайде своїх прихильників, — пояснює дизайнерка.

— Для інтерпретації вабі-сабі стануть у пригоді кошики та меблі з плетеними елементами, панно з глини чи мотузки, глиняні люстри та декоративні елементи тощо.

Дизайн спальні в стилі мінімалізм

Мінімалізм — один із найбільш впізнаваних стилів, він не втрачає своєї актуальності вже багато років.

— Потрібно розуміти, що мінімалізм — це не лише стиль в дизайні, а й стиль життя. Тож варто тричі подумати, обираючи цей стиль для свого помешкання, чи підійде він тобі, — наголошує дизайнерка.

Для нього притаманна стримана, переважно нейтральна палітра кольорів. З матеріалів використовують дерево та бетон. Поверхні рівні, двері прихованого монтажу, корпусні меблі вбудовані, відсутні зайві елементи декору.

Спальня в стилі джапанді

Стиль, який полюбився великій кількості дизайнерів і вже не перший рік перебуває в топі за кількістю нових проектів. Це мікс японського та скандинавського стилів.

Він нагадує вабі-сабі, але менш аскетичний.

Такому стилю характерні теплі відтінки, природні текстури, невелика кількість декору та багато вільного простору.

Спальня, виконана у цьому стилі, буде надзвичайно затишним та спокійним місцем для відпочинку після важкого дня.

Яскравий, аскетичний чи поєднання з природними матеріалами: який дизайн спальні зараз у тренді / 3 Фотографії

Мідсенчюрі модерн: дизайн спальні

Стиль для поціновувачів вінтажу, а конкретно 1950-1960 років. Він лише починає з’являтися в Україні, тож має свіжий та цікавий вигляд.

— На відміну від попередніх стилів, мідсенчюрі (midcentuary) вирізняється яскравими кольорами, великою кількістю декору та меблів. Шафи та інші корпусні меблі не вбудовані, а стоять на ніжках.

Це той інтер’єр, який можна роками доповнювати новими знахідками з вінтажних магазинчиків і ринків. А меблі, створені дизайнерами тих років, стануть родзинкою твоєї спальні, — радить Софія Кійко.

Яскравий, аскетичний чи поєднання з природними матеріалами: який дизайн спальні зараз у тренді / 3 Фотографії

Спальня в сучасному стилі: контемпорарі

Іншими словами, сучасний стиль. Його характерні риси — це лаконічність, елегантність, функціональність. Стиль легко поєднувати з іншими сучасними течіями в інтер’єрі.

Велику увагу приділяють грі світла і тіні, передбачають різні сценарії освітлення.

— Інтер’єр у стилі контемпорарі завжди розбивають на базові та акцентні елементи, які виділяють за допомогою кольору чи текстури. Акцентами можуть слугувати декор, окремі елементи меблів чи одна зі стін.

Переважають рівні матові поверхні, для акцентів обирають керамограніт, дзеркало, мікроцемент, рельєфні панелі та деревину — зокрема на стінах, — підсумовує архітекторка і дизайнерка.

Раніше ми також розповідали, у яких стилях зараз краще зробити кухню — читай про це у матеріалі.

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