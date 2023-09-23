Які квіти не можна тримати вдома: ТОП-10 рослин

Багато людей декорують свої домівки рослинами у горщиках. Це чудовий спосіб підняти настрій, покращити самопочуття та оновити інтер’єр. Але існують квіти, які є небезпечними для здоров’я. Які квіти не можна тримати вдома і чому — читай у матеріалі.

Які квіти не можна тримати вдома: список

Перш ніж купувати красиву квітку і ставити її вдома, переконайся в тому, що вона не отруйна і безпечна. Існують види рослин, які виділяють настільки сильні токсини, що у людини можуть оніміти кінцівки й навіть трапиться асфіксія. Тому краще не ризикувати своїм здоров’ям і не зберігати вдома такі рослини.

Фікус. Існують небезпечні види з м’ясистим листям, у яких багато соку. Потрапивши на шкіру, він може викликати подразнення та набряк. Якщо сік потрапляє в організм, розвивається запаморочення, нудота та утруднення дихання. Дифенбахія. У рослини досить їдкий сік. Він, потрапляючи в організм, негативно б’є по травній системі та утрудняє дихання. А потрапивши на шкіру, може спричинити опік. Цикламен. Дуже красива рослина, але теж таїть у собі небезпеку: сік стебел і коренів цикламена подразнює слизові оболонки, викликає набряки та болі в горлі, а також може ускладнювати дихання. Аглаонема. Якщо вдома є ця рослина, краще подбати про те, щоб до неї не могли дістатися ні діти, ні тварини. У стеблах та ягодах аглаонеми міститься отруйна речовина, яка може викликати алергію та роз’їдати слизові оболонки. Олеандр. Усі частини цього дерева, яке гарно цвіте, несуть небезпеку для дітей та тварин. Пожувавши листок, у них може розвинутися порушення серцевого ритму. Попадання соку олеандра в очі загрожує сліпотою. Не можна спалювати гілки олеандра, адже можна отруїтися навіть димом. Молочай. У стеблах рослини міститься усім відоме біле молочко, яке, потрапивши на слизові, може викликати опіки, а також запаморочення і нудоту. Азалія. Відомо, що потрапляння її соку в організм викликає печію, нудоту та діарею. Якщо вчасно не надано медичну допомогу, є небезпека порушення роботи серцево-судинної та нервової систем.

Рослини, які не можна тримати у квартирі

Окрім вищезгаданих, краще не ставити на підвіконня такі рослини:

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Монстера. Хоч і приваблює своїм незвичайним зовнішнім виглядом, голочки на стеблах, потрапляючи на шкіру, викликають опіки. Клівія. У ній містяться отруйні речовини, які провокують важкі травні отруєння. Пуансеттія. Отруйний сік може потрапити на слизові та викликати опік і спровокувати алергію.

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