Які квіти не можна тримати вдома: ТОП-10 рослин

Багато людей декорують свої домівки рослинами у горщиках. Це чудовий спосіб підняти настрій, покращити самопочуття та оновити інтер’єр. Але існують квіти, які є небезпечними для здоров’я. Які квіти не можна тримати вдома і чому — читай у матеріалі.
Перш ніж купувати красиву квітку і ставити її вдома, переконайся в тому, що вона не отруйна і безпечна. Існують види рослин, які виділяють настільки сильні токсини, що у людини можуть оніміти кінцівки й навіть трапиться асфіксія. Тому краще не ризикувати своїм здоров’ям і не зберігати вдома такі рослини.
Окрім вищезгаданих, краще не ставити на підвіконня такі рослини:
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